Il Trono di Spade: Kit Harington e l'addio al set tra le lacrime in un video

Kit Harington ha pianto quando ha dovuto dire addio al set e ai colleghi de Il Trono di Spade, come testimonia un video estratto da The Last Watch.

L'addio tra Il Trono di Spade e Kit Harington è stato piuttosto doloroso tanto che l'attore ha pianto al momento del congedo dal set, dalla troupe e dai colleghi, come testimonia un passaggio del documentario Game of Thrones: The Last Watch.

Il video mostra un Kit Harington commosso ricevere il personale ringraziamento di D.B. Weiss: "Dieci anni fa sei entrato per la prima volta nell'ufficio di Nina Gold...ed ora eccoci qui, la tua guardia è finita. È stato incredibile, per noi, per tutti i presenti e per tante persone in giro per il mondo. Grazie per essere stato Jon Snow ma soprattutto grazie per essere stato te stesso".

Quando tocca a lui fare il discorso di commiato, la voce di Kit si incrina: "Mi si sta spezzando il cuore, adoro questo show. Prima di qualunque altra cosa penso che questo per me non sia mai stato un lavoro. È stata la mia vita. Non ci sarà mai più qualcosa di più grande che io possa fare nella mia carriera, far parte di tutto questo con tutti voi che siete la mia famiglia. Vi amo per questo e vi dico grazie".

Sono state queste le sue parole spesso rotte dal pianto, e a giudicare dai tanti occhi lucidi, il discorso deve aver sortito lo stesso effetto su parecchi colleghi.

