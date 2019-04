Il Trono di Spade 8, Sophie Turner svela il consiglio che avrebbe voluto dare a Sansa

Il Trono di Spade 8 sta per prendere il via e Sophie Turner ha ora ripercorso la sua esperienza sul set in un emozionante video.

L'interprete della giovane Stark ha ricordato che gli anni trascorsi sul set della serie l'hanno portata a considerare il cast e la troupe come una famiglia: "Sono cresciuta con queste persone, sono cambiata così tanto come persona grazie a loro. Facciamo parte delle rispettive vite, quindi sarà un po' difficile ora che finirà la serie".

Il video condiviso dalla pagina ufficiale della serie Il trono di spade regala anche un interessante riepilogo del percorso compiuto da Sansa che l'ha portata a diventare determinata e distante dalla ragazzina che sognava di sposare un principe e vivere negli agi.

Sophie Turner, ricordando il primo giorno sul set, ha sottolineato che aveva accanto attori del calibro di Sean Bean e Lena Headey ed era terrorizzata. L'attrice ha invece rivelato che la sua giornata preferita è stata quella in cui ha potuto girare la reunion tra Arya e Sansa, situazione che ha portato a una giornata divertente e leggera perché è grande amica di Maisie Williams e non aveva potuto recitare accanto a lei dalla prima stagione.

Sophie ha ammesso che lavorare accanto all'interprete di Cersei è stata per lei la più incredibile lezione di recitazione che avrebbe potuto avere. L'attrice ha quindi spiegato che la sequenza in grado di sconvolgerla di più è stata la morte di Ned: "Da quel momento ho iniziato a non fidarmi più della serie".

L'interprete di Sansa ha successivamente sottolineato che la scena che ha amato vedere è stata la Battaglia dei Bastardi e seguire Jon mentre combatteva: "Esteticamente era così meravigliosa ed era interessante, non aveva paragoni con le altre scene di battaglia che avevo visto o girato".

Una delle dichiarazioni più interessanti emerse dal video è il consiglio che Sophie darebbe alla piccola Sansa della prima stagione: "Assorbi, impara, non dare nulla per scontato, e sii consapevole che ci sarà una conseguenza positiva per ogni situazione negativa in cui sei coinvolta".

Turner ha infine dichiarato che le mancherà tutto della serie, in particolare ogni momento trascorso con le persone che hanno lavorato alla serie.

L'ottava e ultima stagione dello show sarà in onda a partire dal 14 aprile su HBO e, in Italia, su Sky Atlantic. Qui trovate la nostra analisi al trailer dell'ottava stagione de Il Trono di Spade.