Il Trono di Spade 8, la mancata scena d'amore tra Daenerys e Ser Jorah è il rimpianto di Iain Glen

Il Trono di Spade 8 ha lasciato qualcuno con l'amaro in bocca: si tratta di Iain Glen, l'interprete di Ser Jorah, che ha amato tutto del suo personaggio e della sua parabola narrativa, tranne un dettaglio di ciò che è mancato nel suo rapporto con Daenerys.

Iain Glen, parlando con Entertainment Weekly, ha svelato, tra il serio e il faceto, di avere un grande rimpianto. Si tratta naturalmente di spoiler se per caso non avete ancora visto l'episiodio La lunga notte. In caso contrario vi interesserà sapere che, prima di morire, Ser Jorah avrebbe proprio voluto fare l'amore con Danerys!

Il personaggio ne ha passate di tutti i colori per via del suo amore non corrisposto per la bella Madre dei draghi, e si è addirittura meritato l'appellativo di "Lord Friendzone" da parte dei fan de Il trono di spade. Iain Glen, che lo interpreta con un aplomb da attore di razza, ha ammesso che, per il suo personaggio, l'unico rimpianto che ha, sia stato quello di non essere riuscito a girare una scena d'amore con la sua Khaleesi, che prima ha ceduto alle lusinghe del prode Daario Naharis e poi è finita nelle braccia di Jon Snow. La sua dipartita, per difenderla sino all'ultimo chiude in maniera eroica e struggente la sua parabola, con tanto di singhiozzi disperati della rampolla dei Targaryen che in fondo a quest'uomo voleva bene, anche se in modo diverso da quanto il buon Jorah avrebbe voluto.

Il Trono di Spade 8: una foto di Jorah

"Dopo aver ottenuto il suo perdono e riconquistato la sua amicizia, Jorah se n'è andato come desiderava. - ha detto Glen - E' morto salvandole la vita, dimostrando la sua nobiltà. In un certo senso gli è stata data la conclusione che voleva. Certo non è riuscito a fare l'amore con lei, che all'inizio era ciò che più voleva, ma il suo intero viaggio è stato all'insegna del cambiamento dei suoi sentimenti. La sua storia non è così dettagliata nei libri originali, è stato qualcosa che hanno creato per la serie al personaggio". E poi ha aggiunto: "Forse avrebbe fatto meglio ad esprimersi di più, ma gli showrunner mi dicevano sempre che era un tipo taciturno, che amavano averlo in scena, ma in silenzio. C'è stato un cambiamento significativo in lui quando è stato scacciato e ha intrapreso quel viaggio alla riconquista della fiducia e dell'affetto di Daenerys. Nei suoi ultimi attimi di vita era felice perché stava morendo per lei".

E sui suoi ultimi attimi in scena Glen ha rimarcato come le riprese de Il Trono di Spade 8x03 siano state veramente molto dure per via delle undici settimane di lavorazione tutte in notturna: "E' stato un vero e proprio tour de force, di sicuro una delle esperienze meno piacevoli che abbia mai vissuto sul set".