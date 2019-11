Il Trono di Spade 8, Sansa e Tyrion affrontano gli Estranei in una scena cancellata

Il Trono di Spade 8 arriva in DVD, insieme a una scena tagliata in cui Sansa e Tyrion si riuniscono per combattere gli Estranei.

L'ottava stagione de Il Trono di Spade sta per arrivare in DVD e Blu-ray portando con sé numerosi contenuti speciali come una scena cancellata in cui Sansa e Tyrion si riuniscono per combattere insieme gli Estranei nell'episodio La lunga notte".

La scena - che potete vedere su Entertainment Weekly, proviene quindi, dall'episodio in cui il Re della Notte e il suo esercito di Estranei invadono Grande Inverno per un conflitto memorabile, durante il quale Sansa e Tyrion si ritrovano per combattere un gruppo di nemici. A quanto pare, si tratterebbe di una scena chiave ambientata nelle cripte del castello, dove Sansa e Tyrion hanno usato le loro armi per alzarsi e combattere i cadaveri resuscitati dalle proprie tombe, salvando persino Missandei, Gilly e il piccolo Sam.

Una scena lunga quasi due minuti, in cui Sansa e Tyrion avrebbero potuto mostrare ancora di più il loro valore ma, forse per restare entro i 60 min a puntata, la scena è stata ritenuta poco rilevante per lo svolgimento della trama.

La HBO rilascerà i nuovi cofanetti da collezione in cui saranno inclusi questi contenuti speciali, tra cui la Game of Thrones: The Complete Collection, confezionata con uno speciale astuccio in legno. Inoltre, la prossima uscita Home Video della stagione 8 includerà anche il documentario di The Last Watch sulla realizzazione della stagione 8, i commenti audio, le featurette, e altre scene cancellate.