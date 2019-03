Il Trono di Spade 8: gli occhi del Re della Notte danno il via a nuove teorie!

Il Trono di Spade 8 concluderà la storia tratta dalla saga creata da George R.R. Martin e una foto promozionale del Re della Notte ha dato il via a nuove teorie e ipotesi legate al personaggio.

Una delle copertine di Entertainment Weekly rivela infatti un dettaglio che era passato quasi del tutto inosservato: le pupille della creatura hanno la forma di una stella a sette punte, elemento che non era stato notato nelle puntate precedenti dai fan che ora hanno provato a trovare dei collegamenti con i libri e con la mitologia portata sul piccolo schermo.

Su Reddit si è pensato a un collegamento con la spirale formata dai cavalli morti in cui si imbattono Jon e Ygritte o con i simboli legati ai Figli della Foresta. I lettori hanno invece ipotizzato una connessione con il misterioso cavaliere Symeon Occhi-di-stelle di cui parla per la prima volta Bran raccontando che era armato con un lungo bastone alle cui estremità c'erano delle lame e che usava ruotandolo e ferendo mortalmente due uomini in contemporanea. Quando l'uomo ha perso entrambi gli occhi ha riempito le orbite con dei zaffiri. Symeon, inoltre, ha visitato il Forte della Notte dove aveva assistito a una lotta tra mastini infernali.

I lettori avevano già ipotizzato che l'uomo sia diventato un Estraneo perché gli zaffiri a forma di stelle potrebbero essere legati alla luminescenza azzurra presente nello sguardo degli Estranei e dei Non-Morti.

Online si è però ipotizzato anche un legame con un simbolo posizionato alle spalle dell'iconico trono e da tempo considerato un riferimento al Culto dei Sette Dei. La forma fa infatti sembrare l'elemento un occhio come quello del Re della Notte e dotato di ciglia, facendo quindi pensare che il personaggio sia in realtà lo Sconosciuto, la divinità che rappresenta la Morte e l'Ignoto.

Il trono di spade si concluderà con i sei episodi dell'ottava stagione che andranno in onda su HBO e in contemporanea su Sky Atlantic, e in streaming su NOW TV, a partire dal 14 aprile.

Le puntate, come mostrato dal primo trailer ufficiale de Il Trono di Spade 8, conterranno un'epica battaglia che vedrà l'Esercito dei Morti attaccare Grande Inverno, dove i protagonisti affronteranno questa terribile minaccia con la speranza di salvare l'umanità.