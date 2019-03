Il Trono di Spade 8: il trailer ufficiale mostra l'imminente battaglia

Il Trono di Spade 8: ecco il nuovo trailer che contiene le prime scene tratte dagli attesi episodi inediti dell'ottava stagione, che arriverà sugli schermi televisivi di tutto il mondo a partire dal 14 aprile.

La storia de Il Trono di Spade si era conclusa con Jon Snow, Daenerys e Tyrion in viaggio con destinazione Grande Inverno e recentemente un video promozionale aveva anticipato la reazione di Sansa all'arrivo del gruppo.

Il nuovo trailer condiviso online renderà invece felici i fan con le prime sequenze tratte dalle puntate, di cui recentemente è stata svelata la durata ufficiale: le prime due arriveranno a 60 minuti, mentre le successive saranno di 80 minuti.

Nel trailer de Il trono di spade 8 si vede Arya parlare di come conosca per esperienza la morte, Bran spiega che ciò che è stato compiuto in passato ha portato le persone a casa, nel luogo a cui appartengono. Sansa vede per la prima volta i draghi di Daenerys e tutti i personaggi si preparano alla battaglia con gli Estranei. Il suggestivo video de Il Trono di Spade 8 regala poi epiche sequenze e anticipa la battaglia.

Per ora gli showrunner non hanno svelato alcun dettaglio riguardante la trama delle sei puntate inedite che concluderanno l'adattamento televisivo dei romanzi scritti da George R.R. Martin, annunciando solo la presenza di un'epica battaglia che vedrà contrapposti umani ed Estranei. Nella lunga attesa per l'ottava stagione, abbiamo azzardato qualche teoria su Il Trono di Spade 8, ma ovviamente è tutto da vedere. I membri del cast de Il trono di spade, in questi mesi, stanno inoltre mantenendo il segreto con estrema attenzione e la loro fatica nel non rivelare spoiler dovrà durare ancora piuttosto a lungo per evitare di rovinare la visione agli spettatori, che potranno dunque guardare la serie a partire dalla prossima primavera.