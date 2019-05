Il trono di spade 8: Peter Griffin come Jon Snow nella campagna degli Emmy

Il Trono di Spade 08x05: Jon Snow e Ser Davos in una foto dell'episodio

I Griffin vogliono un Emmy a tutti i costi e hanno ideato una campagna promozionale che prende in giro Il trono di spade 8, la popolare serie HBO, con la quale condividono gli stessi orari di programmazione televisivi e che sarebbero ben felici di battere proprio questa domenica, magari mandando un altro esercito di Estranei a Grande Inverno quando nel canale della Fox andrà in onda il finale di stagione della serie animata della Fox.

Nella postcard mandata a tutti i giurati dell'Emmy si vede il protagonista de I Griffin, Peter, seduto orgogliosamente su Il trono di spade, abbigliato come Jon Snow, con tanto di barba, spadone e Brian che fa le veci di Spettro. Sopra una scritta: "A causa di un errore di stampa, se si desidera votare per Game of Thrones, si prega di barrare nella casella con scritto Griffin nella scheda per le serie animate".

Peter Griffin come Jon Snow nell'immagine per la campagna degli Emmy

Non è la prima volta che I Griffin usano la sua caustica ironia per attirare l'attenzione, in passato sempre per gli Emmy aveva usato la figura del presidente Donald Trump, definendolo un "idiota muto", nel 2010 aveva addirittura presentato Peter Griffin come il personaggio di Precious, dramma a favore dell'integrazione razziale candidato agli Oscar, con lo slogan: "Vota per noi o sei un razzista". Ma nonostante ciò, diversamente da Il trono di spade che di Emmy ne ha vinti ben tre come serie drammatica, I Griffin su 27 nomination e otto vittorie complessive, non sono mai riuscire a conquistare il trofeo come miglior serie animata. Che stavolta sia la volta buona?