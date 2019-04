Il trono di spade 8: andrà mai su Netflix o in streaming online?

Sean Bean nell'episodio The Wolf and the Lion di Game of Thrones

Vedremo mai Il trono di spade 8 su una delle principali piattaforme di streaming online, come Netflix o Amazon? Manca poco alla messa in onda dell'ottava e ultima stagione, che debutterà il 14 aprile negli Stati Uniti e il giorno dopo in Europa (per l'Italia, come sempre, l'appuntamento sarà su Sky Atlantic), per poi concludersi il 19 maggio (20 da noi). Ma che ne sarà della possibilità di rivedere la stagione, e tutta la serie, in un secondo momento, in rete, in un'era in cui praticamente tutto, almeno per quanto riguarda la serialità contemporanea, è reperibile sulle piattaforme più importanti?

Negli USA, per ora, la modalità principale è quella di HBO Go, la piattaforma che ospita tutti i contenuti del network via cavo, da I Soprano a Entourage passando per I racconti della cripta. Nessuna serie HBO è disponibile su Netflix in patria, mentre all'estero, a seconda dei singoli accordi con i vari paesi, è possibile vedere Deadwood (i cui diritti internazionali sono in mano alla Viacom/Paramount). Stesso discorso per Amazon, per una questione di concorrenza diretta tra le piattaforme. Al momento l'unica soluzione è la versione localizzata di HBO nei paesi in cui è disponibile o i servizi offerti dalle emittenti che trasmettono Il trono di spade, anche se non sempre mettono a disposizione la stagione intera (in Svizzera, per esempio, esiste solo la funzione replay, valida per sette giorni dalla messa in onda del singolo episodio).

Ci potrebbe essere una soluzione alternativa, ma tutto dipenderà dal raggio di disponibilità: la WarnerMedia (nuovo nome della Time Warner dopo l'acquisizione da parte di AT&T) ha previsto, per la fine del 2019, il lancio di un servizio di streaming che offrirà i contenuti dei suoi vari brand, tra cui Warner Bros. e HBO, una sorta di risposta a quello che sarà Disney+, sempre nell'ottica di fare concorrenza a Netflix. Al momento non si sa se la piattaforma sarà disponibile fuori dagli Stati Uniti.

La nuova stagione della serie HBO - qui trovate tutti gli spoiler su Il Trono di Spade 8 debutterà in TV il 14 aprile su HBO e, in Italia, in contemporanea e in lingua originale con sottotitoli, su Sky Atlantic HD. Per la versione doppiata del Trono di Spade 8, invece, bisognerà aspettare un po' di più.