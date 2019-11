Il Trono di Spade 8: svelato il motivo per cui Drogon distrugge il trono

Il Trono di Spade 8 si è concluso con Drogon che distruggeva con le fiamme l'iconico trono che dà il titolo alla serie e, nel commento audio dell'ultima stagione, gli showrunner hanno parlato dei motivi che hanno spinto Drogon ad agire.

Nell'ultima puntata si mostra infatti il "figlio" di Daenerys che, dopo aver visto il corpo senza vita della sovrana, fonde letteralmente il trono con le sue fiamme. David Benioff, showrunner della serie Il trono di spade, ha ora spiegato che la motivazione alla base di quel gesto è semplicemente una: "Se Daenerys non si siederà sul trono, nessuno lo farà".

I fan dello show avevano ipotizzato che il drago avesse riconosciuto i danni causati dalla voglia di potere degli esseri umani, decidendo quindi di porre fine alla lotta per salire sul trono. Le loro teorie sono però state smentite: Drogon ha semplicemente agito per rabbia e come reazione istintiva alla scoperta della morte della "madre". Il commento audio realizzato per la versione dell'ottava stagione in Dvd e Blu-Ray aveva inoltre rivelato cosa accaduto al corpo senza vita di Daenerys dopo l'uscita di scena del drago.

