Il Trono di Spade: HBO ordina lo spinoff House of the Dragon, dedicato alla storia dei Targaryen!

Il Trono di Spade avrà ufficialmente uno spinoff: HBO ha ordinato la produzione della serie prequel House of the Dragon, dedicato alla famiglia Targaryen.

Il Trono di Spade ritornerà sugli schermi con la serie House of the Dragon, un progetto di cui è stata già ordinata la produzione e ambientato 300 anni prima gli eventi mostrati nello show cult che si è concluso con l'ottava stagione.

HBO ha infatti ordinato la prduzione del prequel tratto da Fire & Blood, il libro scritto da George R.R. Martin dedicato alla storia della famiglia Targaryen. La regia del pilot dello spinoff de Il trono di spade è stata affidata a Miguel Sapochnik che ritornerà dietro la macchina da presa anche in occasione di altri episodi della prima stagione.

La tv via cavo ha richiesto la produzione di 10 puntate della nuova serie, creata da Martin in collaborazione con Ryan Condal che avrà inoltre il ruolo di showrunner in collaborazione con Sapochnik e di produttore insieme a Martin e Vince Gerardis.

Casey Bloys, presidente della programmazione di HBO, ha dichiarato: "L'universo de Il Trono di Spade è ricco di storie. Non vediamo l'ora di esplorare le origini dei Targaryen e di Westeros insieme a Miguel, Ryan e George".

La notizia arriva poche ore dopo l'annuncio che lo spinoff con star Naomi Watts non verrà realizzato, abbandonando quindi l'ipotesi di portare sul piccolo schermo una storia ambientata migliaia di anni prima quanto mostrato nello show originale.

Ecco il poster: