Il Trono di Spade 8: ecco cosa ha fatto Drogon con il corpo di Daenerys

Il Trono di Spade 8 ha mostrato il destino di Daenerys e il modo in cui, fino all'ultimo, la sua vita è stata legata a Drogon e ora è possibile scoprire qualche dettaglio di quanto accaduto dopo l'uscita di scena dei personaggi.

Come ormai sanno tutti i fan della serie (se non avete ultimato la visione non proseguite con la lettura!), il personaggio interpretato da Emilia Clarke perde la vita per mano del suo amato Jon Snow che la uccide per porre fine alla sua sete di potere e controllo.

Il cadavere di Daenerys viene poi preso da Drogon che vola via con ciò che resta della "madre" e negli ultimi minuti un dialogo tra Bran e gli altri personaggi svela che non è ancora stato individuato il drago.

Nel commento audio presente nella versione homevideo dell'ottava stagione della serie Il trono di spade, Emilia Clarke rivela che si era preoccupata perché temeva che il drago volesse mangiare il cadavere di Daenerys. Gli showrunner David Benioff e D.B. Weiss hanno però rassicurato la giovane dichiarando: "Drogon non ti mangerà. Non è un gatto. Hai visto come ti stava colpendo gentilmente?".

Il drago porta invece il cadavere di Daenerys a Volantis, la sua vera "casa", dove hanno avuto origine i draghi e la dinastia dei Targaryen, al centro dell'annunciato spinoff prequel che verrà prodotto per conto di HBO.

