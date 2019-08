Il Trono di Spade 8: Kit Harington spiega perché Jon Snow ha ucciso Daenerys

Il Trono di Spade 8 si è concluso con la tragica scelta compiuta da Jon Snow e il suo interprete, Kit Harington, ha spiegato il motivo per cui il giovane ha dovuto uccidere Daenerys.

La star dello show, intervistata da The Hollywood Reporter, ha svelato la sua reazione quando ha scoperto quale sarebbe stato l'epilogo della storia.

Kit Harington aveva deciso di non aprire il proprio copione prima della lettura del cast che era in programma a Belfast ed Emilia Clarke, quando l'ha saputo mentre erano in aereo, gli aveva accennato al fatto che avrebbe avuto più di una sorpresa.

Arrivati alle ultime pagine l'attore è rimasto, come previsto, stupito: "Non mi ero reso conto di ciò che stava per accadere fino a forse mezza pagina prima del momento in cui Jon uccide Dany. Mi ricordo di aver spalancato la bocca e di aver guardato Emilia che era dall'altra parte del tavolo, che stava annuendo lentamente mentre io dicevo 'No, no, no!'".

Kit ha proseguito sottolineando: "Sono rimasto totalmente sorpreso, anche se si poteva in un certo senso prevedere la direzione che stava prendendo la storia nel corso della stagione, e forse anche da un paio di stagioni prima, una volta che ci si ripensa. Ma per me è stato comunque un grande shock".

Kit Harington and Emilia Clarke at the last Game of Thrones table read, discovering how it was going to end for Daenerys pic.twitter.com/noPi4mAHZL — Dave Itzkoff (@ditzkoff) 27 maggio 2019

Per girare la scena, pur essendo una pagina e mezza di dialoghi, sono state necessarie tre settimane perché gli showrunner e registi David Benioff e D.B. Weiss volevano girare la scena da ogni possibile angolazione: "Volevano realizzarla in ogni modo per essere sicuri di avere quel momento nel modo che desideravano. Quando stai girando la stessa scena per due settimane e si tratta di una pagina e mezza di copione, diventa un lungo esercizio di concentrazione. Devi ricordarti ogni giorno l'energia che porti alla scena e assicurarti che sia consistente. Con una scena così emotivamente forte è molto da chiedere a chiunque, alla troupe, a me e a Emilia. Si tratta di qualcosa di stancante ed è una delle cose più difficili che abbiamo girato".

Harington ha quindi commentato la scelta del suo personaggio: "Si tratta di un orribile conflitto in un rapporto: 'Rimango o me ne vado?'. Tutti abbiamo vissuto una situazione simile nella vita, solo che in questo caso era coinvolto un coltello e quindi la posta in gioco è ancora più alta". L'attore ha spiegato il suo approccio alla sequenza: "Mi ci sono avvicinato pensando: 'Lascio la mia amante?'. Era accaduta una cosa simile tra Jon e Ygritte in precedenza, il tradire qualcuno che ama per il bene. Ma alla fine la decisione è stata presa dovendo scegliere tra lei e la sua famiglia. Jon essenzialmente considera quanto sta accadendo come scegliere tra Daenerys e Sansa e Arya, e questo lo spinge a prendere la decisione. Ha scelto il suo sangue rispetto a lei, anche se sono legati per quanto riguarda le loro origini. Sceglie le persone con cui è cresciuto, con cui ha creato delle radici, il Nord. Ed è lì che alla fine si trova la sua lealtà ed è quando lo capisce che colpisce con il coltello".

L'interprete di Jon ha infine voluto ricordare: "Anche se era un emarginato crescendo in quel gruppo perché era un bastardo, anche se Jon è diventato il legittimo erede al trono, sarà sempre legato al Nord. Sarà sempre il bastardo del Nord. Ha sempre fatto la cosa onorevole e Tyrion ha fatto appello proprio a quello. Alla fine si tratta di onore per Jon ed è la sua famiglia".

Quando Harington ha letto l'ultima scena della serie, in cui è oltre la Barriera, si è commosso perché l'ha visto finalmente libero e con la comunità a cui appartiene veramente: "Per quanto abbia fatto qualcosa di orribile e abbia provato quel dolore, alla fine lui è finalmente liberato".

