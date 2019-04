Il Trono di Spade 8: arrivano anche in Italia le uova di Pasqua dedicate ai draghi!

Deliveroo ha annunciato che le uova di Pasqua dedicate ai draghi di Daenerys saranno commercializzate anche in Italia in occasione dell'arrivo de Il Trono di Spade 8.

Sarà una Pasqua speciale per chiunque attenda con ansia Il Trono di Spade 8: le uova di Pasqua ispirate ai draghi arriveranno anche in Italia! Deliveroo, l'azienda britannica di consegne di cibo a domicilio, consegnerà le speciali uova di cioccolato nei ristoranti della catena California Bakery a Milano.

Sarà possibile ordinare e acquistare le uova di Pasqua del Trono di Spade in tutte le caffetterie California Bakery a partire dal 15 aprile fino al 21. Al momento non è dato sapere quale sarà il costo di ciascuna delizia di cioccolato a scaglie ma, se Dliveroo Italia si atterrà a quanto previsto per il Regno Unito, ciascun uovo dovrebbe avere un costo di circa 90 centesimi. Le uova targate Il trono di spade sono alte 20 centimetri, pesano un chilo e sono di cioccolato bianco Fairtrade steso a mano, per fare in modo che assomiglino a quelle del serial fantasy.

"La Pasqua sta arrivando, così come la stagione finale del nostro passatempo preferito grondante sangue. - spiegano i manager di Deliveroo - Assistiamo a incredibili picchi di ordinazioni in concomitanza delle première e dei season finale e abbiamo pensato: 'Quale modo migliore per festeggiare i fan più accaniti, di queste creazioni con squame e scaglie?'. Da qui l'idea che sicuramente farà contenti gli spettatori più assidui e (anche) golosi di una delle serie tv più attese del 2019.

Le uova di cioccolato, però, non sono gli unici dolciumi dedicati all'ultima stagione dello show dei record: la Mondelēz International, azienda produttrice degli Oreo, ha appena messo in commercio i famosi biscotti in versione Trono di Spade. Gli Oreo speciali sono prodotti in edizione limitata nel periodo di trasmissione dello show HBO. La particolarità sono i loghi della casate Lannister, Targaryen, Stark e del Re della Notte in rilievo sui biscotti al cioccolato, la dolcezza e la bontà sono quelle di sempre.

Gli Oreo speciali sono in vendita dall'8 aprile negli Stati Uniti, ma non è escluso il loro arrivo anche sul mercato europeo.