Il Trono di Spade 8: tutti i protagonisti riuniti nelle nuove foto promozionali

Il Trono di Spade 8 arriverà sugli schermi dal 14 aprile e le nuove foto promozionali permettono di vedere tutti i protagonisti dell'ultimo, epico, capitolo della saga tratta dai romanzi di George R.R. Martin.

Il magazine Entertainment Weekly ha infatti pubblicato le immagini delle copertine del numero da collezione della serie che sta per dire addio ai suoi fan svelando come si concluderà la lotta per il potere a Westeros.

Gli scatti ritraggono Jon e Daenerys insieme, la famiglia Stark riunita, Gilly e Sam, oltre a presenze che potrebbero rivelarsi essenziali per determinare in che modo si evolverà la lotta per la sopravvivenza e gli intrighi politici, come Melisandre e Varys.

Ecco tutte le foto:

Per ora gli showrunner non hanno voluto condividere anticipazioni riguardante la trama delle sei puntate inedite, parlando solo della presenza di un'epica battaglia che vedrà contrapposti umani ed Estranei.

I membri del cast de Il trono di spade, in questi mesi, stanno inoltre mantenendo il segreto con estrema attenzione e la loro fatica nel non rivelare spoiler dovrà durare ancora piuttosto a lungo per evitare di rovinare la visione agli spettatori, che potranno dunque guardare la serie a partire dal prossimo mese.