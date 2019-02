Il Trono di Spade 8: Empire dedica per la prima volta la copertina a una serie tv!

Il Trono di Spade è la prima serie televisiva a ottenere una copertina sul prestigioso magazine Empire che ha condiviso online le immagini scelte per celebrare l'arrivo degli ultimi episodi dello show tratto dai romanzi di George R.R. Martin. La rivista ha spiegato che il progetto è il più cinematografico mai realizzato nella storia del piccolo schermo e ha dato vita a un mondo fantasy incredibilmente dettagliato, epico e coinvolgente, in grado di superare ogni possibile aspettativa.

Il numero di aprile mostra quindi Jon Snow, Daenerys e il Re della Notte e tra le pagine ci saranno interviste inedite, dettagli rivelati dai registi delle puntate, un riepilogo dei migliori momenti dello show e molto altro. Empire ha inoltre condiviso l'immagine della copertina illustrata da Dan Mumford in cui si vede l'esercito degli Estranei pronto ad attaccare.

Ecco le immagini:

Per ora gli autori e il cast non hanno rivelato alcun dettaglio riguardante l'ultimo capitolo della stori - il cui debutto è previsto su Sky Atlantic in contemporanea con la messa in onda americana nella notte fra il 14 e il 15 aprile - e le prime notizie confermate parlano di un'epica battaglia che farà dimenticare l'epica Battaglia dei Bastardi e molti avvenimenti sorprendenti e drammatici. Lo scontro con gli Estranei sicuramente causerà numerose morti e non resta che attendere per scoprire chi sopravviverà e chi salirà sull'ormai iconico trono.