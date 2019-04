Il Trono di Spade 8, Emilia Clarke: "La serie mi ha reso libera"

Il Trono di Spade 8 concluderà la serie ed Emilia Clarke, in un video in cui condivide aneddoti e ricordi, ha spiegato perché interpretare Daenerys l'ha liberata.

Il Trono di Spade 8 sta per arrivare ed Emilia Clarke, in un nuovo video, ha rivelato di essere grata allo show perché l'ha resa libera, come attrice e a livello personale.

La star ha ricordato che ha iniziato a lavorare nel progetto della HBO quando aveva 21 anni e ha dovuto trovare dentro di sé la forza per interpretare il ruolo di Daenerys. L'attrice ha inoltre scherzato ricordando quanto fosse stato difficile andare a cavallo mentre cercava di recitare, non avendo alcuna esperienza di quel tipo. Il primo giorno sul set della serie Emilia ha inoltre pianto parlando al telefono con la madre a causa della grande tensione che stava provando.

Emilia Clarke ha sottolineato che il suo personaggio ha avuto un'evoluzione incredibile, avendo una storia che è migliorata episodio dopo episodio.

A rendere complicata la sua interpretazione nella serie Il trono di spade c'è stata poi la necessità di parlare Dothraki, lingua creata per il mondo tratto dai romanzi di George R.R. Martin.

L'interprete di Daenerys ha quindi lodato in modo incredibile il sostegno ricevuto da Iain Glen, interprete di Jorah, e l'incredibile atmosfera che si era creata sul set, come se fosse una grande famiglia.

Il Trono di Spade 8, Emilia Clarke: "Ho rivelato a mia madre il finale della serie!"

Emilia ha dichiarato: "Il Trono di Spade mi ha liberata. Mi ha letteralmente dato libertà come essere umano e attrice, come donna. Ho potuto interpretare questo incredibile personaggio femminile forte". L'attrice ha concluso: "Ho dovuto trovare dentro di me la forza necessaria a interpretarla e scoprire che l'avevo ha significato così tanto per me. Sarò per sempre grata a tutte le persone che hanno realizzato lo show perché mi hanno donato qualcosa di speciale".

L'ottava e ultima stagione dello show sarà in onda a partire dal 14 aprile su HBO e, in Italia, su Sky Atlantic. Qui trovate la nostra analisi al trailer dell'ottava stagione de Il Trono di Spade.