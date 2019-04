Il Trono di Spade 8, Emilia Clarke: "Ho rivelato a mia madre il finale della serie!"

Il Trono di Spade 8 svelerà l'atteso finale della storia ed Emilia Clarke ha raccontato in tv che sua madre è a conoscenza di quanto accadrà nell'epilogo della serie tratta dai romanzi scritti da George R.R. Martin.

L'interprete di Daenerys non è la prima ad ammettere che l'importante segreto non è stato del tutto mantenuto: Kit Harington ha infatti spoilerato Rose Leslie, ottenendo una reazione forse inaspettata, e anche Sophie Turner non ha resistito alla tentazione di parlarne con il fidanzato Joe Jonas.

Emilia Clarke, ospite del The Late Show, ha ora spiegato: "L'ho detto a qualcuno. Non avrei dovuto farlo, ma ne ho parlato con mia madre. La cosa positiva è che lei è come una cassaforte perché l'ha già dimenticato". La giovane star ha solo un piccolo timore: "Sono davvero preoccupata che nel caso si addormentasse in aereo ne potrebbe parlare nel sonno senza rendersi conto che il suo subconscio sa esattamente cosa accadrà".

L'interprete di Daenerys in Il trono di spade ha inoltre aggiunto che la madre ha letto alcune pagine del copione dell'ultima puntata, dimenticandosi poi i dettagli, situazione che ha permesso alla figlia di ritornare a mantenere la segretezza dichiarando che si era lasciata sfuggire l'occasione per tenere a mente il finale. Emilia, commentando la conclusione dello show, ha inoltre rivelato la sua reazione alla lettura dell'ultima puntata: "Sono andata a fare una lunga passeggiata dopo la prima volta che ho letto la stagione finale. Non riuscivo bene a gestire le emozioni. Le ho allontanate camminando".

L'ottava e ultima stagione dello show sarà in onda a partire dal 14 aprile su HBO e, in Italia, su Sky Atlantic. Qui trovate la nostra analisi al trailer dell'ottava stagione de Il Trono di Spade.