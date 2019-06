Il trono di spade 8: l'easter egg di Jaime e Brienne nascosto nella colonna sonora

Il trono di spade 8 celava ancora un segreto, un easter egg di Jaime e Brienne nascosto nella colonna sonora dell'ultima puntata. Niente, per intenderci, che potesse notare qualunque spettatore, se non il più attento.

Infatti a svelarlo è stato Ramin Djawadi, il compositore di alcune delle soundtrack più apprezzate in TV degli ultimi anni, colui che è stato l'artefice del particolare omaggio. Il riferimento si può ascoltare quando alla fine dell'ultima puntata de Il trono di spade, Brienne si siede e completa la storia di Jaime Lannister, interrotta alla sconfitta nel Bosco dei sussurri, nel libro dedicato ai primi cavalieri di Approdo del Re. Per l'occasione Ramin Djawadi ha creato una canzone apposita dal titolo The White Book, il cui inizio ricalca la stessa melodia utilizza dal compositore per il matrimonio tra Robb Stark e Talisa Maegyr, avvenuto nella seconda stagione e intitolata I Am Hers, She Is Mine. Molti spettatori si erano accorti di questa somiglianza e ora Djawadi la ha confermata durante una intervista a Insider.

Il Trono di Spade 8: una foto di Brienne

"Le due canzoni non sono una coincidenza. - Così spiega. - L'ho posizionata in quel punto perché pensavo che sarebbe stato un sottile accenno alla loro relazione. Quando si siede lì e pensa a lui e scrive tutte le cose che ha fatto... La seconda parte è invece il tema 'Onore'. Ma sì, una grande parte di quella canzone è il tema del matrimonio. Solo un piccolo accenno a quello che potrebbe essere stato il loro destino come coppia. Ecco perché l'ho messa". Insomma, dalle sue parole è chiaro che se le cose fossero andate in un altro modo avremo avuto sicuramente il matrimonio tra i due personaggi interpretati da Nikolaj Coster-Waldau e Gwendoline Christie. Il che rende il tutto ancora più straziante.