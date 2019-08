Il Trono di Spade 8, Daenerys e la scena finale: lo script svela a cosa stava pensando

La sceneggiatura de Il Trono di Spade 8 ha rivelato cosa ha pensato realmente Daenerys Targaryen nella scena finale epica ambientata nella Sala del Trono.

Quest'ultima stagione de Il Trono di Spade è stata piena di momenti enigmatici, per i quali sono apparse teorie, opinioni, tantissimi commenti e dibattiti sul web. Ma la sceneggiatura finale ha svelato un bel po' di misteri, tra cui i veri pensieri di Dany quando finalmente entra nella Sala del Trono durante l'ultimo episodio: "Dany sta nella Sala del Trono. Sembra proprio come nella sua visione, solo l'area dietro il Trono di Spade è stata completamente distrutta. Cioè, nessuna finestra dietro il trono, Lannister o altro. Per alcuni secondi, la regina conquistatrice scompare e sembra di nuovo una ragazzina, incantata dalla bellezza del momento e dall'oggetto del suo più grande desiderio. È proprio lì. La ragione del suo lungo viaggio attraverso due continenti, i conflitti infiniti, le morti dei suoi cari: Il trono di spade"

Un momento tanto desiderato da Daenerys Targaryen, Regina dei Sette Regni e legittima erede al trono, almeno fino alla scoperta di suo nipote Jon Snow. La visione di cui si parla nella sceneggiatura è quella del finale della Stagione 2 , intitolato Valar Morghulis, quando nella Casa degli Eterni Dany vede proprio il momento in cui entra nella Sala del Trono e tocca Il Trono di Spade.

La sceneggiatura dell'ultimo episodio dell'ottava stagione de Il trono di spade continua proprio su quest'argomento, raccontando come la Madre dei Draghi ha sempre in mente la sua visione: "Si arrampica lentamente sulle scale coperte di neve. Allunga la mano per toccarla ed esita. Forse ricorda la visione in cui il trono era una tentazione da evitare. Ma questa non è una visione. È reale. Tocca il braccio del trono, appoggiando la mano sul metallo freddo dove riposavano così tante mani dei suoi antenati per così tanti secoli. Sta esattamente davanti a lei. Tutto ciò che deve fare è sedersi e il viaggio è completo. Si gira per sedersi. Così, vede Jon entrare nella sala del trono. Il trono può aspettare."

Questo approfondimento sicuramente fa riflettere sulla vita di Daenerys, una vita fatta di sacrifici per arrivare a un unico scopo, a quel Trono che però purtroppo non è mai riuscita a ottenere, per colpa del suo amante nonchè consaguineo Jon Snow. Una scelta controversa, criticata dalla maggior parte degli estimatori de Il Trono di Spade, ma d'altronde il Re del Nord e legittimo erede al trono non avrebbe potuto agire diersamente.