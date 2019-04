Il trono di spade 8: il nostro commento live al primo episodio (VIDEO)

In occasione dell'ottava stagione de Il Trono di Spade, stasera alle 22.15 noi di Movieplayer commentiamo insieme a voi il primo episodio!

Il Trono di Spade 8 è iniziato, finalmente e per l'occasione, stasera commenteremo il primo episodio live, in diretta dalla redazione di Movieplayer.it

La lunga attesa, per i fan de Il trono di spade, è terminata. Stasera la serie tornerà su Sky Atlantic con la prima puntata dell'ottava stagione - qui potete leggere la nostra recensione de Il Trono di Spade 8x01 - e alle 22.15 ci troveremo in diretta streaming dalla redazione di Movieplayer.it a commentare Grande Inverno insieme a voi! Ecco dove seguire con noi il commento in diretta:

Dal trailer uscito poco tempo fa, abbiamo già avuto una vaga infarinatura di cosa ci aspetterà nella stagione conclusiva della serie HBO, da Daenerys Targaryen con Dothraki e Immacolati, al fianco di Jon Snow; passando per la preparazione di molti personaggi alla battaglia all'esercito del Re della Notte; il primo incontro di Sansa e Arya con i draghi leggendari e molto altro ancora.

Ma i fan di Westeros possono tirare un sospiro di sollievo, le avventure ispirate agli scritti di George R.R. Martin non finiscono qui, visto che HBO sta lavorando a un prequel de Il Trono di Spade che è già in fase di pre-produzione. Nel cast molti nomi ingombranti, tra cui Naomi Watts e Josh Whitehouse.

Potete intervenire con domande e commenti durante la diretta scrivendo nei commenti in fondo a questa news, la chat di Youtube o la diretta Facebook. Cercheremo di rispondervi live per chiacchierare insieme!

