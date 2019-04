Il Trono di Spade 8: ciò che resta della battaglia nel nuovo promo

Il Trono di Spade 8 prenderà il via il 14 aprile e un nuovo video promozionale mostra ciò che resta dopo la battaglia a Grande Inverno.

Il Trono di Spade 8 sta per arrivare sugli schermi e il nuovo video promozionale, intitolato Aftermath, sembra mostrare ciò che rimane a Grande Inverno dopo l'epica battagliache mostrerà lo scontro con gli Estranei. Il filmato mostra l'area completamente ricoperta dalla neve, resti di armature, la sedia a rotelle di Bran, la spilla data a Tyrion, l'arma preferita di Arya, la spada di Jon Snow, la piuma posta nelle cripte, la mano di Jaime e una delle catene di Daenerys, mentre una figura misteriosa si avvicina senza che ne venga rivelata l'identità. Difficile capire da questo criptico minuto cosa accadrà e chi perderà la vita nello scontro, sicuramente il video regala qualche scena su cui riflettere e in grado di dare il via a nuove teorie.

Per ora gli showrunner non hanno svelato alcun dettaglio riguardante la trama delle sei puntate inedite che concluderanno l'adattamento televisivo dei romanzi scritti da George R.R. Martin, annunciando solo la presenza proprio dell'epica battaglia che vedrà contrapposti umani ed Estranei.

Il Trono di Spade 8: le nuove foto mostrano i protagonisti a Grande Inverno

Ecco il video:

I membri del cast de Il trono di spade, in questi mesi, stanno inoltre mantenendo il segreto con estrema attenzione e la loro fatica nel non rivelare spoiler dovrà durare ancora piuttosto a lungo per evitare di rovinare la visione agli spettatori.

L'ottava e ultima stagione dello show sarà in onda a partire dal 14 aprile su HBO e, in Italia, su Sky Atlantic. Qui trovate la nostra analisi al trailer dell'ottava stagione de Il Trono di Spade.