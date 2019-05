Il Trono di Spade 8: dopo il finale, un'azienda offre sostegno psicologico ai fan

Il Trono di Spade 8x06 ha lasciato milioni di fan "orfani" di una delle serie più amate e chi si ritrova alle prese con il lutto può usufruire di un supporto a pagamento offerto da Bark.com.

Sul sito gli spettatori possono accedere a un database di professionisti che possono aiutarli a superare il difficile momento emotivo, al modico prezzo di 45 euro.

Un comunicato della società si rivolge ai fan della serie Il trono di spade dichiarando: "L'episodio finale lascerà i fan sconvolti dopo otto anni di divertimento, così abbiamo deciso di lanciare un servizio specializzato di counseling per il Trono di Spade, per aiutare chi avrà bisogno di supporto psicologico per questo momento difficile".

Il counselor sarà preparato sulla serie e questo permetterà di offrire un aiuto mirato in base alle esigenze dei clienti: "I nostri professionisti aiuteranno i fan a comprendere meglio i loro sentimenti al riguardo e a interpretare la fine della serie. Sentimenti che possono andare dalla rabbia alla confusione, dalla tristezza al lutto".

Potete leggere la nostra recensione dell'epilogo della serie e, nel caso in cui abbiate bisogno dell'aiuto di un esperto, da oggi affidarvi anche ai counselor di Bark.com, in attesa dell'arrivo di uno dei prequel della storia o, forse, di uno spinoff!

