Il Trono di Spade 8x06: ben due bottiglie di plastica scovate dai fan nella stessa scena!

Il Trono di Spade 8x06 ha riservato parecchie sorprese ai fan dello show e una delle più grandi è stata... la presenza di ben due bottiglie di plastica nel Medioevo fantasy di Westeros!

Dopo il caso della tazza di Starbucks, molti fan hanno notato due estranee presenze anche in The Iron Throne (qui la nostra recensione del finale de Il Trono di Spade 8x06), l'episodio che ha chiuso tutte le 8 stagioni dello show dei record. Un avvertimento: da questo momento ci sarà qualche spoiler sul final di serie, se non l'avete ancora visto non proseguite nella lettura. La scena è una delle ultime, quella in cui il prigioniero Tyrion viene portato da Verme Grigio davanti al gran concilio di Westeros per essere giudicato. I sopravvissuti della casate nobiliari, Brienne e Ser Davos sono seduti sotto un gazebo allestito per l'occasione.

I nostri nobili non dimenticano mai una cosa fondamentale: idratare il proprio corpo bevendo molta acqua, e infatti quella che i fan scoprono celata dietro la gamba di Sam Tarly, al minuto 49 dell'episodio, è proprio una bottiglietta di plastica piena d'acqua.

Sam is v smart he invented democracy AND polyethylene terephthalate. #GameOfThrones pic.twitter.com/sKvCHCAwKW — Anthony Oliveira (@meakoopa) 20 maggio 2019

That’s definitely not Edmure. Edmure was there but that’s not him - he was to this mystery dude’s left pic.twitter.com/wqgfpS3xeD — Brooks' Neck Skin (@neckskin) 20 maggio 2019

Sam non doveva essere l'unico con una gran sete durante la riunione, perchè, sempre nella stessa sequenza, ecco spuntare una seconda bottiglia malcelata dalla gamba di Ser Davos.

It's not just there, I actually found the second water bottle next to Ser Davos. #GameOfThrones pic.twitter.com/rZHqiWmDU4 — Bala Yogesh (@Yo_Bala) 20 maggio 2019

Visto il discorso di Tyrion, qualche scena dopo, sull'importanza di avere acqua pulita ad Approdo del Re, dovremmo forse pensare che in realtà l'inserimento di bottigliette sparse per il set e in bella vista celi un significato particolare?

Di una cosa però possiamo essere sicuri: vista la sua campagna contro la plastica e la nuova avventura imprenditoriale di Jason Momoa nel mondo dell'alluminio riciclabile, Khal Drogo non sarebbe stato contento della piega presa dai nobili di Westeros.