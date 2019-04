Il trono di spade 8: un attore è sommerso di avances da parte delle fan più anziane

Daniel Portman, il Podrick da poco rivisto ne Il Trono di Spade 8, ha dichiarato di essere vittima di avances da parte di fan più anziane per via del suo ruolo da bomba del sesso!

Il Trono di Spade 8 ha visto il ritorno di Daniel Portman, che interpreta lo scudiero Podrick Payne, conosciuto anche come una bomba del sesso nella serie HBO. Cosa che gli ha causato problemi con le avances di tante fan più anziane di lui.

A scatenare il fenomeno, che Daniel Portman vive in maniera poco serena a quanto pare, sono state alcune scene che riguardavano il suo personaggio nelle passate stagioni della popolare serie HBO. È nella terza stagione, infatti, che scopriamo come Podrick sia diventato l'idolo di alcune prostitute in un bordello per via delle sue doti amatorie, tanto da spingerle a rifiutare di farsi pagare dal suo padrone, Tyrion Lannister. Insomma, il semplice scudiero senza nè arte nè parte si scopre un incredibile amante, ma da questo, evidentemente, non ha tratto nessun giovamento il suo interprete.

Il Trono di Spade 8x03: nelle foto ufficiali i protagonisti sono pronti a entrare in azione

Il trono di spade: Daniel Portman e Gwendoline Christie, interpreti di Daniel Portman e Brienne of Tarth

Daniel Portman ha spiegato la situazione in una dichiarazione rilasciata ad Esquire, non nascondendo il suo imbarazzo, tanto da non riuscire nemmeno a completare la frase: "Sono stato palpato da così tante donne... cioè la quantità di donne più grandi che sono così... - per poi interrompersi e proseguire dicendo - Al giorno d'oggi penseresti che la gente sia capace di distinguere la realtà dalla finzione. Non voglio dire che sia una conseguenza normale del mio lavoro, ma sai, la gente è davvero impazzita. Non è una cosa piacevole".

Le prodezze da bomba del sesso di Podrick sono diventate virali tra gli appassionati de Il trono di spade, tanto da avere numerosi meme e tante battute sull'argomento, l'attore, nonostante queste spiacevoli situazioni ha rimarcato come comunque non sia davvero una brutta cosa, essere legato al proprio personaggio. "Avevo 20 anni quando ho girato quella scena nel postribolo, e quindi ero praticamente come un bambino in un negozio di caramelle. Quando dici a un attore di 20 anni, che è praticamente capitato per caso in questa grande serie TV, che all'improvviso deve diventare un Casanova, la gente nel mondo si chiede se sia vero o no. Mentirei se dicessi che non è stato divertente".

Game of Thrones: Peter Dinklage, Jerome Flynn e Daniel Portman in una scena dell'episodio Valar Dohaeris

Podrick è uno dei pochi personaggi secondari ad essere ancora vivo e ad essere arrivato incolume fino all'ultima stagione: "Mi è sembrato semplicemente che c'era qualcosa nel mio personaggio, per cui hanno voluto continuare a scrivere per me. - così sostiene Daniel Portman che poi prosegue - È un complimento enorme quando gli sceneggiatori ti dicono 'Ti vogliamo ancora qui intorno perché noi scriviamo il tuo personaggio e crediamo che ciò che porti nello show sia importante'. È molto, molto commovente". Riuscirà però a sopravvivere alla imminente battaglia contro gli Estranei prevista nella puntata che andrà in onda questa domenica?