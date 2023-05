Il traditore stasera su Rai 3: trama e cast del film di Marco Bellocchio con Pierfrancesco Favino

Stasera, 26 maggio, in prima serata su Rai 3, gli spettatori avranno l'opportunità di vedere Il Traditore, un film diretto da Marco Bellocchio. La pellicola è stata scritta dallo stesso regista insieme a Ludovica Rampoldi, Valia Santella, Francesco Piccolo e Francesco La Licata. Trama, cast, recensione, curiosità e trailer del lungometraggio.

Il Traditore: Pierfrancesco Favino in una scena

Il Traditore: Trama

Nella Sicilia dei primi anni '80 è in corso una guerra tra le cosche mafiose per il controllo sul traffico della droga. Il boss Tommaso Buscetta fugge in Brasile per nascondersi e, da lontano, assiste impotente all'omicidio dei suoi due figli e del fratello a Palermo. Dopo l'arresto da parte delle autorità brasiliane, il criminale viene estradato in Italia.

Il Traditore: Pierfrancesco Favino in una sequenza del film

Tornato in patria, Buscetta prende una decisione epocale, che permetterà di fare luce sulla struttura interna di cosa nostra, sulle sue regole e sul suo funzionamento: incontrare il magistrato Giovanni Falcone e collaborare con la giustizia.

Il Traditore: una scena del film di Marco Bellocchio

Il Traditore: Curiosità

Il traditore è stato presentato in anteprima mondiale in concorso alla 72esima edizione del Festival di Cannes; nelle sale cinematografiche italiane è stato distribuito a partire dal 23 maggio 2019.

Il Traditore: una scena del film

Il film è basato sulla vera storia di Tommaso Buscetta, un importante membro della mafia italiana, pentito e collaboratore di giustizia.

Il Traditore è stato ben accolto dalla critica ed è stato selezionato come rappresentante italiano per il miglior film straniero agli Oscar 2020. Il film ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti, tra cui il David di Donatello per il miglior film e il miglior regista a Marco Bellocchio. e ancora: migliore sceneggiatura originale a Marco Bellocchio, Ludovica Rampoldi, Valia Santella e Francesco Piccolo; miglior attore protagonista a Pierfrancesco Favino; miglior attore non protagonista a Luigi Lo Cascio e miglior montatore a Francesca Calvelli.

Il Traditore: Pierfrancesco Favino durante una scena del film

Il Traditore: Interpreti e personaggi