Il Traditore, stasera su Sky Cinema Due il film con Pierfrancesco Favino

Il Traditore arriva stasera su Sky Cinema Due alle 21:15 per ripercorrere una delle pagine più buie della Prima Repubblica nella rilettura che ne fa il regista Marco Bellocchio.

Il film è incentrato sulla figura di Tommaso Buscetta, considerato uno degli esponenti di primo piano di "Cosa Nostra" ed è ispirato a fatti di cronaca vera occorsi durante gli anni '80. In quel periodo in Sicilia era in corso una guerra tra i boss per il controllo sul traffico della droga, Buscetta scappa in Brasile dove viene arrestato ed estradato in Italia dalla polizia brasiliana. Tornato nel nostro paese Buscetta prende una decisione che colpirà al cuore l'organizzazione mafiosa: decide di parlare con il giudice Giovanni Falcone e tradire il voto fatto a "Cosa Nostra".

Il traditore è stato presentato in anteprima mondiale alla settanduesima edizione del Festival di Cannes, il film vede Pierfrancesco Favino vestire i panni di Tommaso Buscetta, Fabrizio Ferracane interpretare Pippo Calò. Il giudice Falcone ha il volto di Fausto Russo Alesi mentre Luigi Lo Cascio è Salvatore Contorno.

Il traditore, la recensione: Marco Bellocchio racconta una pagina di storia italiana

Vincitore di due Globi d'Oro e ben sette Davide di Donatello tra cui quello di miglio film, miglior regista e miglior attore protagonista, Il Traditore era stato scelto per rappresentare l'Italia ai prossimi Oscar 2020 nella categoria di Miglior film straniero, ma non è entrato nella shortlist dell'Academy.