Il Signore degli Anelli: Warner Bros annuncia lo sviluppo di nuovi film

Warner Bros Pictures ha svelato che si sta lavorando alla realizzazione di nuovi film della saga Il Signore degli Anelli.

David Zaslav, CEO dello studio, ha infatti svelato che è stato stretto un nuovo accordo con Middle-earth Enterprises e New Line Cinema che prevede la realizzazione di più di un lungometraggio.

Mike De Luca e Pam Abdy, a capo di Warner Bros Pictures, collaboreranno quindi con i produttori della trilogia di Peter Jackson iniziata con Il signore degli anelli - La compagnia dell'anello e il guppo Middle-earth Enterprises, di proprietà di Freemode, per riportare gli spettatori nella Terra di Mezzo.

Lee Guinchard, CEO di Freemode, in un comunicato ha dichiarato: "Dopo la nostra recente acquisizione di Middle-earth Enterprises, siamo elettrizzati nell'intraprendere questo nuovo percorso collaborativo con New Line Cinema e Warner Bros. Pictures, riportando l'incomparabile mondo di J.R.R. Tolkien sul grande schermo in modi nuovi ed eccitanti. Sappiamo quanto siano amate queste opere e stiamo lavorando insieme ai nostri partner di New Line Cinema e Warner Bros. Pictures, abbiamo in programma di onorare il passato, guardare al futuro e aderire al più forte livello di qualità e di valori produttivi".

Abdy e De Luca hanno aggiunto: "Venti anni fa, New Line ha deciso di compiere un atto di fiducia senza precedenti e portare sul grande schermo le storie incredibili, i personaggi e il mondo di Il Signore degli Anelli. Il risultato è stata una serie di film diventata una pietra miliare che è stata apprezzata da varie generazioni di fan. Ma nonostante tutta la portata e i dettagli inseriti con amore nelle due trilogie, l'universo vasto, complesso e stupefacente sognato da J.R.R. Tolkien rimane largamente inesplorato al cinema. L'opportunità di invitare i fan a immergersi più a fondo nel mondo cinematografico della Terra di Mezzo è un onore e siamo eccitati nel collaborare con Middle-earth Enterprises e Embracer in questa avventura".

Per ora non sono stati rivelati ulteriori dettagli relativi alla trama, ai team impegnati nello sviluppo o al periodo previsto per l'uscita nelle sale cinematografiche dei nuovi film.