Il signore degli anelli: “Tu non puoi passare!”, zerbino con l’iconica frase di Gandalf in offerta su Amazon

Lo zerbino che cita una delle frasi più celebri da Il signore degli anelli - La compagnia dell'anello, è in sconto su Amazon; non lasciatevi scappare un gadget nerd come questo.

Su Amazon, lo zerbino con la frase "Tu non puoi passare!", da Il signore degli anelli - La compagnia dell'anello, è attualmente in offerta. Sul sito trovate questo gadget per la casa nerd a 21.00€, con uno sconto del 10% sul prezzo base. Se interessati, potete acquistarlo dal box seguente.

Nel dettaglio, lo zerbino con la frase più famosa di sempre, pronunciata da Gandalf ne Il signore degli anelli - La compagnia dell'anello, è targato Close Up. Contraddistinto da una superficie in fibra di cocco spessa 15 mm con retro in vinile, e grande 40 x 60 cm.

Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim, tutto quello che sappiamo sul nuovo film

Sorprendete anche voi i vostri amici, accogliendoli con uno zerbino che ricorda un momento iconico de Il signore degli anelli - La compagnia dell'anello. Ideale sia per l'interno che l'esterno, questo oggetto di decoro parla una lingua immediatamente comprensibile ai fan di una saga letteraria e cinematografica di cui ancora oggi si continua a parlare.