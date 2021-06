Il Signore degli Anelli torna nei cinema con il film animato The War of Rohirrim

Warner e New Line collaboreranno per realizzare il film animato The War of Rohirrim, un nuovo progetto ambientato nel mondo del Signore degli Anelli.

Il Signore degli Anelli tornerà sul grande schermo con un film d'animazione intitolato The War of Rohirrim, che verrà prodotto da New Line Cinema e Warner Bros Animation.

Il progetto, annunciato oggi, sarà ambientato nella stessa dimensione temporale dei lungometraggi diretti da Peter Jackson.

I produttori hanno annunciato: "Venti anni dopo aver proposto la trilogia Il Signore degli Anelli, basata sugli iconici romanzi di J.R.R. Tolkien, New Line Cinema collaborerà con Warner Bros Animation per produrre un lungometraggio animato originale diretto dall'acclamato filmmaker Kenji Kamiyama che farà immergere i fan nella leggendaria battaglia che ha aiutato a dare forma alla Terra di Mezzo e ha gettato le basi per le epiche avventure portate in vita nella trilogia".

The War of Rohirrim sarà ideato come prequel della storia raccontata nei progetti diretti da Peter Jackson. Carolyn Blackwood, a capo di Warner Bros Pictures, ha aggiunto: "L'opportunità di tornare nella Terra di Mezzo con il team di Warner Bros Animation è un sogno che diventa realtà. I fan conoscono il Fosso di Helm come luogo dove si è svolta una delle più grandiose battaglie mai portate sul grande schermo e, con così tanti visionari creativi coinvolti e il brillante Kenji Kamiyama alla regia, non potremmo essere più entusiasti nell'offrire una fresca visione della sua storia che inviterà gli spettatori globali a vivere la ricca e complessa saga della Terra di Mezzo in un modo nuovo ed elettrizzante".