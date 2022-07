Il Signore degli Anelli: la reunion dei quattro hobbit e il photo bomb di un fan (FOTO)

Gli interpreti dei quattro hobbit de Il Signore degli Anelli, Elijah Wood, Sean Astin, Billy Boyd e Dominic Monaghan, si sono recentemente ritrovati per concedersi una cena in onore della Contea.

Grazie alle loro frequenti reunion, i membri del cast del franchise de Il Signore degli Anelli continuano a regalare momenti di gioia ai fan a distanza di 20 anni dall'uscita del primo film: come dimostra una foto postata su Instagram da Dominic Monaghan, lui, Elijah Wood, Sean Astin e Billy Boyd si sono recentemente riuniti cenando in un ristorante e un fan si è reso conto che stava mangiando di fianco ai più famosi hobbit della Contea.

I sogni di un fan si sono realizzati quando lui e sua moglie sono andati a cena e si sono seduti accanto non a uno, non a due, ma a ben quattro hobbit de Il signore degli anelli - La compagnia dell'anello. Wood e Astin sono stati raggiunti per la cena al ristorante nientemeno che da Billy Boyd e Dominic Monaghan: quest'ultimo ha postato l'immagine su Instagram con la seguente didascalia: "Un'altra notte di storie che moriranno con la gente della contea. Ottimo cibo, ottimo vino. Complotti e schemi per un futuro che coinvolge gli hobbit. (Grazie per il photo bomb amico!)".

Come si può notare, dietro agli attori è visibile anche il volto sorridente ed entusiasta di un ragazzo in compagnia della sua fidanzata: si tratta del photobomber menzionato da Monaghan, il quale ha praticamente twittato dal vivo durante l'intera cena dei celebri attori.

Cam Olsen, il fan dei quattro hobbit de Il signore degli anelli - Il ritorno del re, ha affermato di essere uscito "fuori di testa" dopo essersi reso conto che era seduto accanto a delle vere star del cinema. "Mia moglie ed io siamo fuori a cena e ci siamo appena seduti accanto a Elijah Wood e Sean Astin. Rispetterò il loro spazio e non li infastidirò. Sono arrivati anche Billy Boyd e Dominic Monaghan, mi sto trattenendo ma sono decisamente fuori di testa", ha scritto Olsen in un tweet.