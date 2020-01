Il signore degli anelli: la Polizia di York cerca il proprietario dell'anello di Sauron su Facebook

Sauron ha perso l'anello del Potere a York? È questa la domanda che si sono fatti molti fan de Il Signore degli Anelli dopo aver visto un annuncio pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale della polizia del North Yorkshire in cui veniva mostrato l'iconico gioiello al centro della trilogia fantasy di J.R.R. Tolkien, portata poi sul grande schermo da Peter Jackson agli inizi degli anni Duemila.

Ovviamente non si tratta dell'originale ma di una delle tante copie che circolano proprio grazie alla fama sia dei libri che della trasposizione cinematografica, eppure tanto è bastato per scatenare l'ilarità di molte persone che hanno letto l'incredibile notizia su Internet. D'altronde non è roba da tutti i giorni vedere sul banco degli oggetti rubati in una stazione di polizia inglese l'Unico Anello, quello che serve per "domare e nel buio incatenare" uomini, elfi e nani. Alla base di questa curiosa notizia c'è però un crimine serissimo: l'oggetto è stato, infatti, recuperato insieme ad altri materiali da un furto con scasso avvenuto nel febbraio del 2019; sino ad ora è però rimasto nei depositi perché nessuno è venuto a reclamarlo, così gli agenti di Polizia di York hanno deciso di postare alcune foto dell'anello nella speranza di rintracciarlo. "Purtroppo non sappiamo chi sia il proprietario dell'anello". Così ha dichiarato agente investigativo Pete Wilson, dello York Investigation Hub che ha continuato: "Trattandosi di un gioiello così particolare, speriamo che qualcuno lo riconoscerà e sarà in grado di dirci a chi appartiene, dato che sono sicuro che qualcuno, da qualche parte lo ha perso". Seguono poi i recapiti telefonici e mail.

Dopo l'apparizione del post nella bacheca della North Yorkshire Police la situazione è diventata surreale, amplificata dalle parole scritte dai poliziotti in cui dicono di non sapere di chi sia questo anello così singolare. Così tra i commenti è comparso nientemeno che Mordor, ovvero proprio il regno di Sauron, decisamente contrariato da questa perdita, tanto da mettere uno smile arrabbiato, altri hanno inserito meme presi direttamente dal film de Il signore degli anelli: da Frodo che si assume il rischio di distruggere il malefico gioiello sul Monte Fato, alle immagini della ridente Contea, che forse un po' assomiglia allo Yorkshire, come fa notare qualcuno, senza dimenticare Gollum con la sua brama per il "tessoro" o la scena di Boromir in cui spiega che arrivare a Mordor non è per niente facile. Insomma un vero e proprio fiume in piena di battute che gli amministratori della pagina hanno tenuto a bada con notevole senso dell'ironia e anche molto pragmatismo, anche perché una reazione del genere era stata sicuramente messa in conto ma non fino a questo punto, visto che si è arrivati a oltre 17 mila commenti e oltre 22 mila condivisioni. Numeri da record che forse nemmeno il furto dei gioielli della Corona inglese potrebbe eguagliare, con buona pace della regina. Ma d'altronde nessuno può competere con l'oscuro sire chiuso nella reggia tetra.

Tra i tanti commenti è doveroso segnalarne due che fanno il verso allo spettacolare intro de Il signore degli anelli - La compagnia dell'anello. Nel primo si legge: "La storia è diventata leggenda, la leggenda è diventata mito. E per oltre tremila anni l'anello è scomparso da ogni conoscenza. Fino a quando non è stato raccolto dalla creatura più improbabile che si possa immaginare...un abitante della Contea...di York"; nel secondo: "E l'Anello del Potere percepì che era giunto il momento. Abbandonò Gollum. Ma successe qualcosa che l'Anello non aveva previsti. È stato raccolto dalla creatura più improbabile che si possa immaginare: Un ufficiale di Polizia, dal nord della Contea di York". Nel frattempo il padrone, pardon del proprietario, non si è ancora rivelato, magari manderà i Nazgul a prendere il suo gioiello?