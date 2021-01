Il Signore degli Anelli, il plastico di Lego ispirato al film entra nel Guinness World Record

Quante volte abbiamo ammirato la maestria con cui sono stati realizzati monumentali plastici composti solo di mattoncini Lego? Hogwarts, la Morte Nera, il Tower Bridge, la Torre Eiffel... Tutte imponenti riproduzioni, ma non imponenti quanto questo diorama de Il Signore degli Anelli che ha sbaragliato ogni record.

Snhenzen, Guandong, Cina. 3 anni fa, 50 designer iniziarono l'impresa: portare il mondo del Signore degli Anelli in vita tramite... Lego. 150 milioni di mattoncini dopo, eccoci qui a contemplare il risultato, assieme ai giudici del Guinness World Record, che lo hanno premiato come "più grande costruzione di mi mattoncini di plastica" (via CBR).

Includendo varie ambientazioni delle pellicole di Peter Jackson, dalla Contea a Mordor, e riproducendo i più celebri campi di battaglia della saga, come quella di Minas Tirith o del Cancello Nero, l'imponente struttura è davvero uno spettacolo per gli occhi degli appassionati.

Chissà quali incredibili ambientazioni ci mostrerà invece la serie tv prequel di Lord of the Rings in lavorazione agli Amazon Studios... A giudicare dal budget a disposizione e dal team creativo che vi è dietro, possiamo nutrire grandi speranze, ma dovremo aspettare il suo debutto sullo schermo per poterlo dire. Intanto, possiamo sempre goderci la Terra di Mezzo in versione Lego.