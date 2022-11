Il Signore degli Anelli, in arrivo nuovi film della saga? La parola al boss della Warner

La celebre saga de Il Signore degli Anelli potrebbe fare il suo clamoroso ritorno sul grande schermo con nuovi film. 'idea è stata espressa da David Zaslav, boss di Warner Bros. Discovery, durante l'assemblea con gli investitori.

"Non abbiamo avuto un film su Superman in quasi 13 anni, non abbiamo un film su Harry Potter da 15 anni. I film della DC e i film della saga di Harry Potter sono stati tra i più profittevoli per la Warner negli ultimi 25 anni. Vogliamo espandere i nostri franchise. House of the Dragon ne è un grande esempio. Ma anche Il Signore degli Anelli, abbiamo ancora i diritti per realizzare nuovi film della saga" ha dichiarato Zaslav.

Il Signore degli Anelli: passato, presente e futuro

La Warner detiene i diritti sui romanzi di Tolkien dalla fine degli anni '90 e ha portato sul grande schermo Il Signore degli Anelli, vincitore di numerosi premi Oscar, e Lo Hobbit, trasformato in una trilogia diretta sempre da Peter Jackson. Al momento Warner sta lavorando a un film d'animazione chiamato The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim, in arrivo nelle sale nel 2024.

Il progetto è stato realizzato grazie a una collaborazione tra New Line Cinema e Warner Bros Animation e la storia raccontata sul grande schermo sarà ambientata due secoli prima degli eventi narrati nel film Lo Hobbit.

Nel frattempo il franchise si è espanso sul piccolo schermo con Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del PotereGli Anelli del Potere), serie realizzata in esclusiva per Amazon Prime Video, di cui si è da poco conclusa la prima stagione.