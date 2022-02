The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim, svelata la data di uscita del film

Il film antimato The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim ha ora una data di uscita negli Stati Uniti e l'attesa per i fan è ancora lunga.

Il film animato intitolato The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim ha finalmente una data di uscita: il 21 aprile 2024.

Il progetto è stato realizzato grazie a una collaborazione tra New Line Cinema e Warner Bros Animation e la storia raccontata sul grande schermo sarà ambientata due secoli prima gli eventi proposti nel film Lo Hobbit.

I produttori avevano dichiarato annunciando il progetto: "Venti anni dopo aver proposto la trilogia Il Signore degli Anelli, basata sugli iconici romanzi di J.R.R. Tolkien, New Line Cinema collaborerà con Warner Bros Animation per produrre un lungometraggio animato originale diretto dall'acclamato filmmaker Kenji Kamiyama che farà immergere i fan nella leggendaria battaglia che ha aiutato a dare forma alla Terra di Mezzo e ha gettato le basi per le epiche avventure portate in vita nella trilogia".

Il film The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim racconterà la storia di Re Helm Mandimartello, sovrano di Rohan, e la creazione del Fosso di Helm che appare in Il signore degli anelli - Le due torri, diretto da Peter Jackson.

Alla regia del lungometraggio ci sarà Kenji Kamiyama (Blade Runner: Black Lotus) e nel progetto è coinvolto anche il produttore Joseph Chou, tramite la sua casa di produzione Sola Entertainment che sta lavorando al progetto fin dall'annuncio compiuto nel giugno 2021.

The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim, un concept art del film

Variety ha condiviso un esclusivo concept art che mostra uno spettacolare momento del progetto. Nel team della produzione c'è anche Philippa Boyens, nel team degli sceneggiatori delle due trilogie dirette da Peter Jackson. La sceneggiatura del film animato è invece firmata da Phoebe Gittins, la figlia di Boyens, in collaborazione con Arty Papageorgiou basandosi sullo script di Jeffrey Addiss e Will Matthews. Nel team creativo sono coinvolti anche Richard Taylor, vincitorre degli Oscar per il trucco e gli effetti visivi dei film Il signore degli Anelli, Alan Lee e John Howe, l'illustratore delle opere di J.R.R. Tolkien.