Il Signore degli Anelli, numero eccezionale di episodi per la serie Amazon?

Secondo quanto riferito dal team creativo, la serie TV de Il Signore degli Anelli di Amazon dovrebbe avere 20 episodi nella sua prima stagione.

La notizia è stata diffusa da Tom Shippey, un esperto di Tolkien che fa parte del team creativo dello show, che ha fornito informazioni su quanti episodi potrebbero essere attesi da questa prima stagione de Il Signore degli Anelli: "Logicamente, si tenta di raggruppare tutte le scene che si svolgono in un luogo e filmarle in modo da averlo fatto e non dover tornare in quel posto più volte. Ma questo implica anche che tutto deve essere chiaro all'inizio delle riprese, devi sapere la fine. Dovrebbero esserci 20 episodi per la prima stagione. Quindi, fino a quando non avranno deciso quale sarà la fine, non possono iniziare le riprese."

Shippey prosegue parlando di come Amazon sia relativamente libero nell'aggiungere nuovi contenuti al mondo di JRR Tolkien, sebbene la Tolkien Estate continuerà a supervisionare lo sviluppo dello spettacolo e garantire che gli eventi chiave della Seconda Era rimangano invariati.

Questa intervista è stata rilasciata poco dopo l'uscita di un video che metteva in luce il team di produzione dello show, pubblicato sul nuovo canale YouTube dello show del Signore degli Anelli.

La serie TV Il Signore degli Anelli di Amazon è prevista perIl il 2021.