Il Signore degli Anelli: un mini-film con Sean Astin annuncia il nuovo set LEGO dedicato alla Contea

Il Gruppo LEGO ha annunciato, con un esclusivo mini-film, l'arrivo del nuovo set ispirato alla saga Il Signore degli Anelli, coinvolgendo l'attore e regista Sean Astin, interprete di Samvise Gamgee nella trilogia cinematografica diretta da Peter Jackson.

La Contea sarà quindi ricreabile grazie agli iconici mattoncini, permettendo ai fan di costruire uno straordinario diorama composto da 2.017 pezzi.

Il mini-film realizzato per il lancio

LEGO ha realizzato con il nuovo mini-film un omaggio all'arte cinematografica della trilogia. Riprendendo l'iconico monologo di Osgiliath e il montaggio alternato che caratterizza il film, questo cortometraggio presenta Sean Astin che accompagna gli spettatori in un tour personale attraverso il set.

Creato in collaborazione con Warner Bros. Discovery Global Consumer Products, il set LEGO Icons Il Signore degli Anelli: La Contea, particolarmente dettagliato, ricrea l'atmosfera di festa del 111esimo compleanno di Bilbo Baggins, dando vita a questa celebre scena, dalla buca degli hobbit di Bilbo, completa dell'iconica porta verde rotonda e degli interni riccamente arredati, alle nove minifigure incluse (Bilbo Baggins, Frodo, la signora Tronfipiede, il contadino Tronfipiede, Merry, Pipino, Rosie Cotton, Samvise Gamgee e Gandalf il Grigio).

Gli elementi interattivi del set includono la possibilità di trasformare una busta da lettera in fiamme nell'Unico Anello e di far sparire Bilbo con un giro di manopola o di ricreare la scena del fuoco d'artificio a forma di drago con le teste intercambiabili di Merry e Pipino. Il modello comprende anche il cavallo e il carro di Gandalf, i fuochi d'artificio, un drago pirotecnico, l'Albero della Festa, un tendone per la festa e il libro di Bilbo, che può essere esposto aperto o chiuso.

Le dichiarazioni dell'interprete di Samvise

Astin ha dichiarato: "Non tutti coloro che vagano sono perduti... soprattutto quando si viaggia attraverso gli stupefacenti dettagli della Contea realizzati con i mattoncini LEGO! Dalla più piccola buca degli hobbit ai più grandiosi fuochi d'artificio, la costruzione di questo set ha riportato alla mente tanti bei ricordi della Terra di Mezzo. Ora i fan possono viaggiare in prima persona e costruire le proprie avventure".

Il set si aggiunge a quelli precedenti dedicati a Barad-dûr e Gran Burrone, ed è una testimonianza del potere duraturo dell'amicizia, dell'avventura e della magia della Terra di Mezzo.

Il set è disponibile per i LEGO Insiders dal 2 aprile 2025 e per tutti dal 5 aprile su LEGO.com/TheShire e nei LEGO Store, al prezzo di 269,99 euro. Inoltre, dal 2 all'8 aprile, chi lo acquista nei LEGO Store e su LEGO.com riceverà un LEGO Icons Il Signore degli Anelli: Gollum & Déagol (18+) in regalo fino ad esaurimento scorte.