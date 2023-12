Il signore degli anelli: la Middle Earth Vanilla Edition (4K Ultra HD + Blu-Ray) è in sconto su Amazon

La storia de Il signore degli anelli, negli anni, è riuscita ad andare ben oltre l'enorme successo riscosso dall'originale versione cartacea scritta e costruita dal genio di J.R.R. Tolkien, approdando in altri media che ne hanno ulteriormente massimizzato e massificato le possibilità espressive, in termini di rapporto col grande pubblico mondiale. È questo il caso del lavoro fatto al cinema da Peter Jackson che, con le sue due trilogie ha cercato di fare forma e rispetto a uno dei lavori letterari più famosi, citati e rispettati nella storia dell'umanità. Da tutto ciò ne è derivata una nuova ondata d'interesse che ha più volte coinvolto differenti generazioni successive, anche di molto, alla pubblicazione originaria del lavoro su carta, incrementando un'identità iconografica fondamentale per tutti gli appassionati del genere fantasy.

Proprio in relazione a tutto ciò abbiamo deciso di segnalarvi che su Amazon, attualmente parlando, la Middle Earth Vanilla Edition (4K Ultra HD + Blu-Ray) con tutti e 6 i film di Peter Jackson de Il signore degli anelli e Lo Hobbit, è scesa di prezzo. Sul sito potete trovarla, nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, a 79,73€, con uno sconto del 19% sul prezzo segnalato precedentemente. Se interessati all'acquisto, o anche soltanto ad avere informazioni aggiuntive sull'articolo in questione, non dovete fare altro che passare dal box seguente.

Una collection de il signore degli anelli assolutamente imperdibile

Su Amazon la Middle Earth Vanilla Edition (4K Ultra HD + Blu-Ray), con tutti e 6 i film comprendendo sia Il signore degli anelli che Lo Hobbit, viene così descritta: "I fan della Terra di Mezzo avranno la possibilità di rivivere per intero la collezione di film del pluripremiato regista Peter Jackson. Contiene le versioni cinematografiche ed estese dei 6 film: Il signore degli anelli - La compagnia dell'anello, Il Signore degli Anelli - Le Due Torri, Il Signore degli Anelli - Il Ritorno del Re, Lo Hobbit: un viaggio inaspettato, Lo Hobbit - La Desolazione di Smaug e Lo Hobbit - La Battaglia delle Cinque Armate".

Se anche voi siete fan del mondo de Il signore degli anelli e Lo Hobbit, non lasciatevi scappare l'occasione di recuperare una raccolta del genere, perfetta sia da collezione che come idea regalo originale.