Il Signore degli Anelli: svelate location e data di inizio riprese della serie Amazon

Amazon Prime avrebbe svelato location e data di inizio riprese dell'attesa serie tv ispirata a Il Signore degli Anelli. La serie si preannuncia un colossal grazie al monumentale impegno economico di Amazon che ha già investito 250 milioni di dollari solo per i diritti di adattamento e altri 250 per produrre le prime due stagioni dello show.

Secondo il giornale scozzese Daily Record, Lord of the Rings verrà girato in Scozia a partire da agosto. Secondo il quotidiano, location della serie sarà l'area di Leith, nei pressi di Edimburgo, dove si trova uno spazioso studio usato anche per alcune sequel dei film sugli Avengers. Una fonte avrebbe svelato al Daily Record che "i produttori di Lord of the Rings sperano di girare nel nuovo studio da agosto a novembre. I lavori sono già in corso. L'importante è rispettare i tempi di lavorazione perciò si sta procedendo in fretta. La produzione farà poi ritorno per altri tre mesi a partire da marzo 2020 e poi ci potrebbero essere ulteriori riprese. E' un impegno monumentale per lo studio e per la Scozia".

La Scozia non è nuova a grandi produzioni televisive: la città di Cumbernauld funge da location per Outlander, altro popolare show fantasy . Visto l'incredibile budget di Lord of the Rings, è possibile che Amazon usi gli studi di Edimburgo come base per poi girare in esterni in varie aree della nazione, proprio come accaduto con i Titanic Studios di Belfast per Il trono di spade. Da quanto sappiamo finora, la serie su Il Signore degli Anelli sarà ambientata nella Seconda Era. Per ulteriori dettagli non ci resta che attendere l'avvio delle riprese previsto per agosto.

