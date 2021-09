Le star de Il Signore degli Anelli sostengono la Contea Gentile: l’universo di Tolkien in Abruzzo

Elijah Wood, Billy Boyd e Sean Astin, che hanno rispettivamente interpretato, Frodo, Pipino e Sam, nella trilogia de Il Signore degli Anelli, hanno invitato i fan del franchise a sostenere il crowdfunding per la Contea Gentile in Abruzzo, che sarà caricato online alla fine di questo mese.

"Aiutate Nicolas Gentile a costruire la Contea", questo l'appello di Wood nel video caricato da Gentile sulla sua pagina Instagram. "Sono andato sulla tua pagina Instagram e trovo incredibile quello che stai facendo. Adoro tutti i costumi e le foto che hai condiviso davanti al fuoco e con la pipa".

"Anche il design e la riprogettazione della Contea" ha aggiunto l'attore "li trovo una replica perfetta, non vedo l'ora di vedere tutti i progressi e ti seguirò su Instagram. Semmai dovessi trovarmi tra i boschi delle tue parti, stai sicuro che mi piacerebbe visitare la tua Contea".

La mitica Compagnia dell'Anello

"Sono necessari molti lavori, anche se alcune grandi cose sono già state portate a termine, delle grandi strutture", ha spiegato invece Boyd, l'interprete di Pipino, "quindi aiutate Nicolas a costruire la sua Contea in Italia, aiutatelo anche se io ve lo sto dicendo in un italiano davvero terribile. Ti auguro tutto il meglio dalla Terra di Mezzo Nicolas".

Sean Astin, invece, è rimasto stupito dal recente viaggio della Compagnia dell'Anello italiana fino al Vesuvio: "So quello che stai costruendo ed è fantastico e voglio augurati buona fortuna e invitare tutti: aiutati Nicolas a costruire la sua Contea."

A proposito del progetto, in un altro video pubblicato su Instagram, Nicolas Gentile ha spiegato: "C'è un progetto architettonico che si aggira sui 100mila euro. Un costo importante che non posso sostenere da solo e che sarà finanziato attraverso un crowdfunding. Inoltre, grazie a una recente variazione del piano regolatore, quel terreno agricolo dovrebbe presto diventare un terreno a uso turistico con un margine di 400 ettari per costruire. Con la collaborazione di un architetto sto realizzando la Casa madre degli hobbit, mentre per le case piccole mi affiderò a una ditta abruzzese. Ogni bungalow sarà costruito e poi ricoperto dal terreno".