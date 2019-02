Il Signore degli Anelli: Jesus di The Walking Dead sarà il nuovo Aragorn?

Il Signore degli Anelli ritornerà sugli schermi con una serie televisiva prodotta da Amazon e l'attore Tom Payne ha confermato, in una recente intervista, che è in corso il casting per trovare il nuovo interprete di Aragorn.

L'interprete di Jesus in The Walking Dead, personaggio uscito di scena prima della pausa invernale della messa in onda della serie, ha infatti raccontato: "Attualmente sono in una situazione interessante, quale sarà il mio prossimo progetto? Ci sono molti ruoli lì fuori che sono entusiasmanti. Con la spinta che mi ha dato lo show spero di poter ottenere altre opportunità".

L'indiscrezione è emersa nel momento in cui Tom ha parlato della scelta di non tagliarsi i capelli: "Non ci sono molti attori che hanno un look simile e Amazon sta facendo i casting per il ruolo di Aragorn e stanno facendo degli incontri per Intervista con il vampiro per Hulu, quindi ci sono tutti questi lavori fantastici a cui puntare. Per ora terrò quindi questo look a meno che non mi si chieda di tagliarli per un ruolo fantastico".

Il personaggio di Aragorn nella saga cinematografica è stato interpretato da Viggo Mortensen e il nuovo show tratto dai romanzi de Il signore degli anelli potrebbe essere dedicato alla giovinezza del personaggio creato da J.R.R. Tolkien.

La serie a cui punta Tom Payne dovrebbe debuttare su Amazon Prime nel 2020 e per ora la produzione ha condiviso solo alcuni indizi sul progetto che però non hanno rivelato alcun dettaglio sulla trama o suoi personaggi della saga coinvolti negli episodi.