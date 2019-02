Il Signore degli Anelli: svelata la mappa della serie tv Amazon!

Il progetto televisivo su Il signore degli anelli è uno dei progetti più chiacchierati del momento, tra aspettative dei cinefili e speranze degli amanti del romanzo, e oggi Amazon ha condiviso su Twitter la mappa della nuova serie tv!

Amazon ancora non ha un chiaro piano di lavorazione per la serie più attesa degli ultimi tempi, ma sembra che qualcosa si stia muovendo. Nella giornata di oggi, l'account ufficiale de Il signore degli anelli ha rilasciato alcuni tweet dal contenuto piuttosto criptico, che probabilmente nascondono qualche indizio su ciò che andremo a vedere su Prime Video. Una mappa consultabile, una frase e poco altro:

"Tre anelli ai re degli elfi sotto il cielo che risplende"

Explore the map: https://t.co/z9WOqI9Seo — The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) February 15, 2019

Le riprese dovrebbero iniziare nei prossimi mesi in vista di una messa in onda nel 2021 e, per ora, Amazon non ha rivelato la trama degli episodi anche se le indiscrezioni parlano di un racconto prequel della saga dedicata alla vita di Aragorn, ruolo affidato a Viggo Mortensen nei lungometraggi diretti da Peter Jackson, e il regista non ha escluso del tutto un coinvolgimento nella realizzazione dello show. Amazon collaborerà per la realizzazione della serie con la Tolkien Estate and Trust, che ha chiuso un accordo da 250 milioni di dollari, con i responsabili della casa editrice Harper Collins e con la New Line Cinema.

I film erano stati girati in Nuova Zelanda, mentre probabilmente parte delle nuove riprese si terrà in Scozia, e sul piccolo schermo ritorneranno in scena dei personaggi molto amati dai fan, anche se ancora non si sa alcun dettaglio.