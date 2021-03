Il Signore degli Anelli: gli interpreti degli hobbit protagonisti di una reunion durante il MegaCon

Gli interpreti degli hobbit nella saga cinematografica Il Signore degli Anelli saranno al centro di una reunion in occasione dell'evento MegaCon nella città di Orlando.

L'appuntamento dovrebe svolgersi dal 12 al 15 agosto negli spazi dell'Orange County Convention Center.

Alla reunion dovrebbero partecipare Elijah Wood, Sean Astin, Dominic Monaghan, e Billy Boyd, star dei film diretti da Peter Jackson.

Gli organizzatori di MegaCon hanno annunciato che a distanza di trenta giorni dal via all'evento verranno comunicate le misure previste per la sicurezza dei partecipanti e le regole da rispettare.

Gli interpreti degli hobbit nella trilogia dedicata a Il signore degli anelli avrebbero dovuto essere i protagonisti della convention nel 2020, ritrovandosi però alle prese con il posticipo dell'evento.

Nel mese di maggio 2020 le star dei film avevano partecipato a un episodio di Reunited Apart , il format ideato dall'attore Josh Gad, con lo scopo di raccogliere fondi a favore di No Kid Hungry. In quell'occasione gli attori avevano regalato numerosi aneddoti e condiviso curiosità relative al periodo trascorso sul set dei film di Jackson in Nuova Zelanda.