Il Signore degli Anelli: il gioco da tavolo ispirato all’universo di Tolkien è scontato su Amazon

Viaggi nella Terra di Mezzo, il celebre gioco da tavolo ispirato a Il signore degli anelli, è attualmente in offerta su Amazon. Targato Asmodee, questa emozionante esperienza collaborativa vi trasporterà nel mondo originariamente creato da J.R.R. Tolkien, consentendovi di vestire i panni dei vostri personaggi preferiti e di affrontare alcune fra le avventure più indimenticabili di sempre. Sul sito potete trovare il gioco a 84.99 €. Se interessati, potete acquistarlo dal box qui sotto.

Entrando nel dettaglio, nella scatola del gioco da tavolo ispirato a Il signore degli anelli troverete: 1 compendio delle regole, 1 manuale di gioco, 22 tessere della mappa di viaggio (a due facce), 28 carte danno, 28 carte paura, 6 carte eroe, 83 carte oggetto, 15 carte beneficio, 2 Tessere della mappa di battaglia (a due facce), 21 carte titolo, 30 carte abilità base, 30 carte abilità eroe, 72 carte abilità ruolo, 20 carte debolezza, 10 carte terreno, 31 miniature di plastica, 30 segnalini terreno assortiti, 12 vessilli nemici, 12 piedistalli di plastica, 84 segnalini di gioco assortiti. Per giocare, inoltre, è richiesta un'app digitale gratuita che si può scaricare cercando Viaggi nella Terra di Mezzo su App Store, Google Play, Amazon o Steam.

Il Signore degli Anelli Viaggi nella Terra di Mezzo è un gioco da tavolo in cui i giocatori dovranno vestire i panni dei personaggi della saga di J.R.R. Tolkien, e collaborare tra loro per sconfiggere Sauron. Gli eroi in gioco (ognuno dotato di caratteristiche e abilità proprie) saranno chiamati a una comune missione: dovranno esplorare i territori della Terra di Mezzo accompagnati passo dopo passo dall'app, che rivelerà le maestose foreste e le tranquille radure di questo mondo fantastico, controllando anche i nemici che la Compagnia dell'Anello dovrà affrontare.

Grazie a una campagna caratterizzata da più diramazioni narrative, missioni secondarie e un sistema procedurale di generazione delle mappe, Viaggi nella Terra di Mezzo riserva sempre nuove sorprese, facendo della rigiocabilità uno dei suoi tratti più apprezzabili. Radunate i vostri amici, riempite gli zaini e preparatevi a compiere un viaggio all'insegna dell'avventura.