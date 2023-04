Il Signore degli Anelli, Elijah Wood svela la sua reazione all'annuncio di nuovi film

Il Signore degli Anelli ritornerà prossimamente sul grande schermo ed Elijah Wood, che ha avuto il ruolo di Frodo nella trilogia di Peter Jackson, ha svelato la sua reazione alla notizia. Warner Bros sta infatti sviluppando alcuni progetti cinematografici legati alla saga di J.R.R. Tolkien, di cui per ora non è stata svelata la trama.

Elijah Wood, intervistato da GQ, ha quindi dichiarato: "Sono affascinato ed entusiasta. Spero siano buoni. Sono sorpreso, non so perché lo sono visto che, ovviamente, avrebbero realizzato altri film".

La star della trilogia Il signore degli anelli ha sottolineato: "Ovviamente alla base della scelta c'è il desiderio di realizzare molti soldi. Non sono un gruppo di executive che pensano: 'Realizziamo dell'arte realmente fantastica'. E si tratta, ovviamente, di commercio. Ma dal commercio può emergere dell'arte grandiosa. Quindi le due cose non si escludono a vicenda".

L'attore ha voluto ricordare che i film di Peter Jackson non erano nati con l'obiettivo di incassare molti soldi: "Era un progetto nato dalla passione per questi libri e dal desiderio di vederli adattare per lo schermo. E spero che alla fine sia quello che guiderà ogni cosa quando si tratterà di sviluppare questi film. Spero che ci sia lo stesso fattore come motivazione alla base, che si tratti del momento in cui assumono uno sceneggiatore e un regista, spero avvenga con la reverenza per il materiale di Tolkien e l'entusiasmo per esplorarlo".