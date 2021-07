Il Signore degli Anelli: Dominic Monaghan e Billy Boyd, il quiz in TV è difficile (VIDEO)

Dominic Monaghan, Billy Boyd e Peter Jackson hanno sottoposto Stephen Colbert ad un quiz in tv su Il Signore degli Anelli, mettendo in difficoltà il conduttore americano.

Dominic Monaghan e Billy Boyd, rispettivamente interpreti di Merry e Pipino nel franchise de Il Signore degli Anelli, sono stati ospiti di Stephen Colbert e sono riusciti a mettere in difficoltà il conduttore con una domanda riguardante l'opera di J.R.R. Tolkien.

Stephen Colbert è un super fan de Il Signore degli Anelli e conosce a menadito il mondo fantasy di Tolkien e la storia dei personaggi descritti nell'opera. A quanto pare, però, qualcuno è riuscito a mettere in difficoltà il conduttore americano, ponendogli una domanda alla quale non è riuscito a rispondere. Tutto è accaduto al The Late Show, dove Dominic Monaghan e Billy Boyd hanno sottoposto Colbert ad un quiz a tema. La prima domanda è stata posta da Monaghan, il quale ha chiesto: "Chi è la madre di Shelob e come è morta?". Il conduttore ha impiegato pochissimo tempo a dare la risposta esatta: "La madre di Shelob è Ungoliant, che morì consumandosi nelle sue stesse reti di oscurità".

La domanda di Boyd si è invece rivelata ben più problematica. "Come sai, Merry e Pipin incontrano Barbalbero, che è un Ent", ha iniziato Boyd, continuando con la seconda parte della domanda: "L'incontro avviene nella foresta di Fangorn ma esattamente dove?". Colbert è apparso sin da subito in difficoltà e dopo essersi tormentato il cervello con la testa tra le mani, ha finalmente ammesso: "Non lo so. Non conosco il nome". A quel punto Boyd ha alzato le braccia in segno di vittoria, essendo riuscito a "fregare" per la prima volta il presentatore (la risposta era Derndingle).

Subito dopo, Colbert ha lanciato un filmato in cui Peter Jackson in persona poneva una domanda a tutti e tre. "In pochi sanno che uno hobbit ha inventato il gioco del golf", ha detto il regista de Il Signore degli Anelli, continuando la domanda: "Quello che voglio sapere è se Merry o Pipino discendono direttamente dallo hobbit che ha inventato il golf, e come si chiamava quello hobbit che ha inventato questo gioco".

Colbert si è alzato immediatamente in piedi ed ha urlato: "Pipino! E il suo nome era Bullroarer Took!". Boyd e Monaghan non hanno potuto far altro che fissare sbalorditi Colbert prima di scoppiare a ridere ed ammettere la sua superiorità. Nonostante non sia riuscito a rispondere ad una domanda, Colbert è stato ricompensato con un regalo prezioso, ovvero un paio di orecchie originali utilizzate da Merry nel franchise cinematografico.