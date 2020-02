Il signore degli anelli: Dominic Monaghan e Billy Boyd “innamorati” su Instagram

Dominic Monaghan, interprete di Merry ne Il Signore degli Anelli, ha dedicato un post Instagram all'amico Billy Boyd in occasione di San Valentino: 'Che pezzo di carne maschia'

Dominic Monaghan con Billy Boyd in una scena di Il signore degli anelli - Le due torri

Dominic Monaghan, interprete di Merry Brandybuck ne Il Signore degli Anelli, ha dedicato un post Instagram di San Valentino all'amico Billy Boyd, che nella trilogia interpretava Pipino Took. Il post è un'immagine dei due attori britannici (Monaghan è inglese, Boyd scozzese) che si guardano intensamente, con il seguente testo: "Buon San Valentino, sensuale, eloquente e talentuoso pezzo di carne maschia scolpita da Michelangelo e conservato in olio d'oliva extra vergine." Monaghan ha anche aggiunto l'hashtag #becurious, invitando quindi i propri fan a esplorare la sessualità in tutte le sue forme, senza timori. Boyd, dal canto suo, ha risposto così: "Mi è sempre piaciuta la tua faccia. Ricordo molto bene quella sera, e rimasi sorpreso dall'intendo profumo di rose che fuoriusciva dal tuo naso. Interessante. Buon San Valentino, bellissimo. Bacio."

Billy Boyd e John Noble in una scena di Il signore degli anelli - Il ritorno del re

Dominic Monaghan e Billy Boyd sono diventati amici sul triplo set de Il signore degli anelli - La compagnia dell'anello, Il signore degli anelli - Le due torri e Il signore degli anelli - Il ritorno del re, girati l'uno dietro l'altro tra il 1999 e il 2000 (con varie riprese aggiuntive tra il 2001 e il 2003). Boyd ha anche partecipato alla seconda trilogia di Peter Jackson basata sulle opere di Tolkien, firmando la canzone The Last Goodbye per Lo Hobbit: La Battaglia delle Cinque Armate . I due si vedono spesso, e Monaghan ha affermato in un'intervista di essere praticamente (ma non ufficialmente) il padrino del figlio dell'amico.

L'attore di Manchester è anche all'origine del nome del gruppo musicale di Boyd, Beecake (letteralmente "torta di api"), avendogli mandato una volta una foto dove una torta era interamente coperta da uno sciame di api. Ultimamente abbiamo visto Monaghan al cinema in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, mentre Boyd è apparso sul piccolo schermo in un episodio della quindicesima stagione di Grey's Anatomy.