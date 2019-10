Il Signore degli Anelli: i tre film in Blu-ray 4K nel 2020?

Le saghe de Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit di Peter Jackson dovrebbero finalmente arrivare in 4K a metà del 2020, in base a quanto affermato dal sito tedesco 4KFilme.

Il Signore degli Anelli arriverà in edizione Blu-ray 4K nel 2020: questo è quanto riporta il sito tedesco citato direttamente dalla pagina Facebook ufficiale TheOneRing, dedicata al mondo creato da J. R.R. Tolkien, che avrà fatto saltare di gioia tutti i fan della saga cinematografica di Peter Jackson.

E non è tutto, perchè oltre ai tre film de Il Signore degli Anelli, in 4K arriverà anche la trilogia de Lo Hobbit: la data indicata per entrambe le uscite pare essere stata fissata, secondo 4KFilme, da Warner Bros. per il 25 giugno 2020. I sei film del regista neozelandese sono tra le grandi saghe ancora assenti tra le edizioni home video in 4K, ma, qualora il rumor dovesse venir ufficialmente confermato, già dal prossimo anno si potranno ammirare comodamente da casa grazie al remaster.

La saga de Il Signore degli Anelli (Il signore degli anelli - La compagnia dell'anello, Il signore degli anelli - Le due torri e Il signore degli anelli - Il ritorno del re) e quella successiva de Lo Hobbit (Lo Hobbit: un viaggio inaspettato, Lo Hobbit: la desolazione di Smaug e Lo Hobbit: La Battaglia delle Cinque Armate ) sono state scritte e dirette da Peter Jackson, che ha girato la trilogia de Il Signore degli Anelli in pellicola, quella prequel in digitale con macchina da presa Red Epic.

Nel 2020, dunque, il ritorno nella Terra di Mezzo sarà duplice: non solo il remaster in 4K della saga cinematografica, nello stesso periodo dovrebbe arrivare anche la prima stagione di The Lord of the Rings, la costosissima serie Amazon ispirata al romanzo di Tolkien.