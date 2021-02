Il sapore del successo: Bradley Cooper diventa chef stasera su Rai Movie

Stasera su Rai Movie, alle 21:10, torna in TV Il sapore del successo, il film, diretto da John Wells e sceneggiato da Steven Knight, che vede Bradley Cooper cimentarsi con mestoli e padelle nella cucina di un ristorante stellato.

Adam Jones (Bradley Cooper), ex enfant prodige della ristorazione parigina, aveva ottenuto due stelle Michelin negli anni in cui la sua unica preoccupazione era quella di creare emozionanti esplosioni di gusto. Dopo aver distrutto la propria carriera con droghe e comportamenti da grande star, Adam torna a Londra determinato a ripulire la propria fama e a ottenere una terza stella Michelin. Per farlo, mette su un'incredibile squadra di talenti, tra cui spicca la bella Helene (Sienna Miller), promettente sous-chef in carriera, mamma single nella vita privata.

Per interpretare il suo chef tormentato al meglio, Bradley Cooper ha potuto avvalersi della consulenza di rinomati personaggi della cucina internazionale, da Marcus Wareing, come consulente executive chef ed ideatore dei piatti, a Mario Batali e Gordon Ramsay.

Curiosità: ne Il sapore del successo doveva esserci originariamente anche il bel Jamie Dornan, ma il suo cameo è stato eliminato in fase di montaggio.