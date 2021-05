Il sacrificio del cervo sacro: stasera su Rai Movie il film con Nicole Kidman e Colin Farrell

Appuntamento da non perdere stasera su Rai Movie, alle 21:10, per tutti gli appassionati di cinema: è Il sacrificio del cervo sacro il film scelto dalla RAI per accompagnare gli spettatori del canale dedicato alla settima arte in questo martedì 11 maggio 2021.

The Killing of a Sacred Deer: Colin Farrell nella prima foto del film

Diretto dal regista greco Yorgos Lanthimos nel 2017, Il sacrificio del cervo sacro attinge agli antichi miti per tracciare il ritratto di una famiglia americana contemporanea e illustrarne le nevrosi, le paure e i sensi di colpa.

Steven (Colin Farrell), carismatico chirurgo, stringe amicizia con un adolescente dalla famiglia disastrata. Quando, però, il comportamento del ragazzo diventa inquietante, l'esistenza di Steven comincia a precipitare. Alla fine l'uomo sarà costretto a un terribile sacrificio.

Il film - scelto da Rai Movie per inaugurare un nuovo ciclo di film "per veri appassionati", come recita la nota ufficiale -, vede nel cast anche la presenza di Nicole Kidman, Barry Keoghan, Bill Camp e Alicia Silverstone.

La sceneggiatura, ispirata all'Ifigenia in Aulide di Euripide, e scritta dallo stesso Lanthimos con Efthymis Filippou, è stata premiata a Cannes nel 2017 con il Prix du scénario.