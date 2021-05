Il sacrificio del cervo sacro: Nicole Kidman sulle scene di sesso: "All'inizio fu uno shock, poi..."

Nicole Kidman rimase scioccata quando lesse per la prima volta le scene di sesso presenti nella sceneggiatura de Il sacrificio del cervo sacro: "Continuavo a leggere e rileggere e rileggere quelle parole! Devo dire che all'inizio fu un vero e proprio shock."

The killing of a Sacred Deer: un bel primo piano di Nicole Kidman

"D'altro canto ero molto attratta dalle sequenze in questione, erano insolite e molto interessanti. Non le vedo come 'scene di sesso' soltanto perché c'è l'interazione tra due persone a livello sessuale. Non lo sono, fanno parte della narrazione". Continuò la Kidman.

Parlando delle riprese delle suddette scene Colin Farrell, co-star di Nicole, dichiarò: "Superi quelle sequenze il più velocemente possibile, senza affrettarti troppo allo stesso tempo. È molto complicato, ci vuole rispetto nei confronti dell'attrice con cui stai recitando. Sei lì per raccontare una storia, sei lì per onorare i personaggi che sono stati scritti da qualcun altro e la cui voce stai cominciando a sentire tua."

The Killing of a Sacred Deer: Nicole Kidman fuma in giardino

Il rispetto menzionato dall'attore fu reciproco sul set considerando che, a questo proposito, la Kidman aggiunse: "Penso che dal momento in cui io e Farrell ci siamo incontrati mi sono subito sentita al sicuro e devo dire che è sempre fantastico quando accade una cosa del genere con un attore".